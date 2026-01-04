Кой е най-щастливият ден за всяка зодия през януари 2026?

С наближаването на 2026 г., астрологията предполага изместване на фокуса от импулсивно вземане на решения към целенасочен живот. Според планетарните движения през януари 2026 г., всеки зодиакален знак ще преживее различен „най-късметлийски ден“, момент, в който космическите подравнявания могат да благоприятстват яснота, възможности и инерция напред.

Овен: Понеделник, 26 януари

Започва нова ера на самоувереност

За Овен 26 януари се откроява като определящ ден, тъй като Нептун се премества трайно в знака, където ще остане до 2039 г. Този транзит засилва въображението, вярата и способностите за проява. Астролозите описват този период като началото на дълъг творчески и духовен период, насърчавайки родените под знака Овен да мечтаят смело и да променят идентичността си с обновена увереност.

Телец: Неделя, 4 януари

Късметът благоприятства промяната

Телец започва 2026 г. с висока енергия, като 4 януари се очертава като най-късметлийски ден поради мощния тласък на Козирог, който активира дома на късмета и разширяването на знака. Това подравняване може да донесе възможности за пътуване, финансови печалби или дългоочаквани пробиви в кариерата. Експертите съветват Телците да приемат промяната, вместо да ѝ се съпротивляват, тъй като пресметнатите рискове вероятно ще се изплатят.

