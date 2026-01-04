IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Кой е най-щастливият ден за всяка зодия през януари 2026?

Разберете повече за вашата зодия

04.01.2026 | 19:15 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

С наближаването на 2026 г., астрологията предполага изместване на фокуса от импулсивно вземане на решения към целенасочен живот. Според планетарните движения през януари 2026 г., всеки зодиакален знак ще преживее различен „най-късметлийски ден“, момент, в който космическите подравнявания могат да благоприятстват яснота, възможности и инерция напред. 

Овен: Понеделник, 26 януари

Започва нова ера на самоувереност

За Овен 26 януари се откроява като определящ ден, тъй като Нептун се премества трайно в знака, където ще остане до 2039 г. Този транзит засилва въображението, вярата и способностите за проява. Астролозите описват този период като началото на дълъг творчески и духовен период, насърчавайки родените под знака Овен да мечтаят смело и да променят идентичността си с обновена увереност.

Телец: Неделя, 4 януари

Късметът благоприятства промяната

Телец започва 2026 г. с висока енергия, като 4 януари се очертава като най-късметлийски ден поради мощния тласък на Козирог, който активира дома на късмета и разширяването на знака. Това подравняване може да донесе възможности за пътуване, финансови печалби или дългоочаквани пробиви в кариерата. Експертите съветват Телците да приемат промяната, вместо да ѝ се съпротивляват, тъй като пресметнатите рискове вероятно ще се изплатят. 

Източник: Най-щастливият ден за всяка зодия през януари 2026

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодии януари 2026 зодии и късмет
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem