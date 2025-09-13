Какво е „сив развод“ ?

„Сив развод“ е термин, свързан с двойки, които се разделят или развеждат по-късно в живота си, което става все по-често срещано явление през последните години.

Проучванията показват рязко увеличение на разведените възрастни на 65 и повече години – почти три пъти повече в сравнение с 1990 г. Причините, водещи до сив развод, както и самият развод, могат да окажат значително влияние както върху физическото, така и върху психическото здраве. Какви могат да бъдат те?

Относителна финансова стабилност

Броят на сивите разводи е нараснал умерено между 1970 и 1990 г., но се е удвоил през 2010 г. и процентът им продължава да се покачва. Според специалисти, процентът на разводите се дължи до голяма степен на по-дългата продължителност на живота, културните промени и променящите се възгледи на обществото относно ползите от брака.

Вече не е 18, 19 или дори 20 век и оставането в брак, който не е удовлетворяващ, вече не е необходимо. Жените имат много по-голяма финансова стабилност и гъвкавост в живота си и обръщат повече внимание на психичното си здраве от всякога. Много от дамите вече не са принудени да остават в брак заради финансова стабилност.

