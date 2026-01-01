Кога са ученическите ваканции през 2026 г.

С наближаването на новата 2026 г. родителите вече могат да планират как децата им ще прекарат ваканциите.

Eто кога ще бъдат ваканциите за учениците през първата половина на 2026 г., предава БНТ.

4 януари – последен неучебен ден от коледната ваканция

2 февруари – междусрочна ваканция (заедно със събота 31 януари и неделя 1 февруари стават три почивни дни)

4 април – 13 април – пролетна ваканция за 1-ви до 11-и клас

8 април – 13 април – пролетна ваканция за 12-и клас

Неучебни дни заради матури и НВО изпити

4-ти клас: 3 юни – БЕЛ и 4 юни – математика

7-и клас: 17 юни – БЕЛ, 19 юни – математика и природни науки, 22 юни – чужд език

10-и клас: 17 юни – БЕЛ, 19 юни математика и природни науки, 22 юни – чужд език, 23 юни – ИТ

12-и клас: 20 май е матурата по БЕЛ, 22 май е ДЗИ по избор

Край на учебната година:

За зрелостниците: 15 май

За учениците от първи до трети клас: 29 май

За учениците от четвърти до шести клас – 12 юни

За учениците от седми до единадесети клас – 30 юни