Първото бебе в София е момче, в Пловдив - момиче

Първото бебе за тази година в МБАЛ "Света София" се роди в 00:24 минути на 1 януари. Казва се Тодор, тежи 3670 гр. и е високо 52 см.

Първото бебе за 2026 г. в Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом" се е родило 35 минути след полунощ и се казва Боян, съобщиха от болницата пред БТА. Бебето се е родило 4,160 кг и 54 см. Майката е постъпила в болницата малко преди полунощ и ражда естествено. Това е второто ѝ дете, първото също е родено в "Майчин дом" преди три години. Бебето се ражда в екипа на д-р Валери Иванов – шеф на екип на смяна, а бебето изражда д-р Борислав Георгиев, който е изродил и първото бебе на майката, като това е случайно, защото бебето е трябвало да се роди на 3 януари.

Последните бебета за 2025 г. са две близначки, които проплакват на 31 декември.

Във Варна също проплака първо момче

Първото бебе за 2026 г. във Варна е момченце, съобщиха от многопрофилната болница „Св. Анна“ в града. Новороденото е с тегло малко над 3 килограма и е високо 51 сантиметра. Бебето е проплакало в 2:27 часа след полунощ и е посрещнато от екип, ръководен от д-р Николай Георгиев.

Първото бебе за 2026 г. в Пловдив е момиче, родено в 6:05 часа

Първото бебенце в Пловдив за 2026 г. е момиченце, родено тази сутрин в 6:05 ч. по нормален път в частната Университетска специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология (УСБАЛАГ) „Селена“. Детето е с тегло 2650 гр. и ръст 48 см.

Последното бебе за 2025 г., родено в „Селена“, е проплакало след спешно цезарово сечение на 31 декември в 16:30 ч. То е момиченце с тегло 3400 гр. и ръст 50 см. Детето е проплакало под грижите на д-р Йоана Тачева, неонатолог д-р Зорница Василева и акушер Лора Захариева.

Момче е първото дете, което се роди през 2026 г. в Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Пловдив, съобщиха от здравното заведение. Бебето е дошло на бял свят днес в 10:10 ч. Детето е недоносено, с тегло 1 килограм и 450 грама, родено е преждевременно и веднага е преведено в отделението по Неонатология на здравното заведение, където медиците полагат интензивни грижи за него, както и за майка му. Последното раждане в УМБАЛ-Пловдив за миналата година е било на 31 декември. Тогава на бял свят в 17:09 ч. е дошло момиченце с тегло 2460 грама. Неговото семейство е от село Калековец.

Близнаци са първите бебета в Шумен

Близнаци от мъжки пол са първите бебета, родени в шуменската болница през 2026 г. Те са от първата бременност на майка им и са родени с цезарово сечение, в тридесет и пета седмица от бременността, месец преди термина. Бебетата са недоносени. Първото от тях е родено в 1:30 ч. на 1 януари и тежи 2,29 кг, а второто е родено в 1:32 ч., като тежи 1,9 кг. Майката на близнаците е от Шумен

Момченце е първото бебе за 2026 година в Добрич

Момченце е първото бебе за 2026 година, проплакало в Родилното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Добрич. Бебето е родено тази сутрин в 6:38 часа. Новороденото тежи 3,850 кг и е с ръст 54 см. Майката е на 20 години от село Карапелит, община Добричка, а бебето е първо дете в семейството. Раждането е било ръководено от най-младия екип в отделението – д-р Виктор Желев и акушерката Наталия Иванова.

Последното раждане в отделението през 2025 година е станало на 31 декември в 10:07 часа. Бебето също е момченце, с тегло 4,080 кг и ръст 51 см. Майката е на 21 години от село Църква, община Балчик, като и това дете е първо за семейството.