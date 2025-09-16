Марго Роби и Дакота Джонсън празнуват завръщането на прашките.

Ерата на удобните, прилепнали по корема и скриващи тялото слипове отмина, за да бъде заменена от микроскопично бельо. А това е лоша новина за Бриджит Джоунс и нейните фенове.

От миналата седмица прашките официално се завърнаха на червения килим и то по-миниатюрни, отколкото очаквахме. Просто вижте Марго Роби и Дакота Джонсън – и двете актриси излязоха на събития в прозрачни рокли, под които гордо показаха почти несъществуващите си бикини.

За Роби това беше рокля от висша мода Giorgio Armani Privé с мъниста и гол гръб за лондонската премиера на предстоящия ѝ филм A Big Bold Beautiful Journey. Тоалетът беше покрит с флорални орнаменти, а визията демонстрираше инкрустираните с кристали прашки на 35-годишната актриса, предлагайки майсторски клас за това как да се носи „гола“ рокля, така че да не е пошла, а да е стилна.

