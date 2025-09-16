IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 115

Марго Роби и Дакота Джонсън празнуват завръщането на прашките

Ерата на удобните бикини отмина

16.09.2025 | 22:45 ч. Обновена: 16.09.2025 | 23:06 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Марго Роби и Дакота Джонсън празнуват завръщането на прашките.

Ерата на удобните, прилепнали по корема и скриващи тялото слипове отмина, за да бъде заменена от микроскопично бельо. А това е лоша новина за Бриджит Джоунс и нейните фенове. 

От миналата седмица прашките официално се завърнаха на червения килим и то по-миниатюрни, отколкото очаквахме. Просто вижте Марго Роби и Дакота Джонсън – и двете актриси излязоха на събития в прозрачни рокли, под които гордо показаха почти несъществуващите си бикини.

За Роби това беше рокля от висша мода Giorgio Armani Privé с мъниста и гол гръб за лондонската премиера на предстоящия ѝ филм A Big Bold Beautiful Journey. Тоалетът беше покрит с флорални орнаменти, а визията демонстрираше инкрустираните с кристали прашки на 35-годишната актриса, предлагайки майсторски клас за това как да се носи „гола“ рокля, така че да не е пошла, а да е стилна.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

прашки
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem