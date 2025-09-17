Амал Клуни организира елегантен коктейл на вилата си на езерото Комо

Амал Клуни е като горска фея в маслиненозелена рокля с дълбоко деколте, която облече за „частно събиране“ на езерото Комо с Джордж.

Амал се появи в зашеметяващ външен вид на коктейла, организиран във вилата, която споделя със своя съпруг – холивудска звезда.

Адвокатката организира събитието за фондацията си „Клуни за справедливост“.

Косата на мисис Амал Клуни с карамелено-копринени кичури, с която наскоро дебютира на Международния филмов фестивал във Венеция, също беше акцент във визията ѝ.

