Москва: Опитаха да отвлекат руски изтребител с ракета „Кинжал“

ФСБ твърди, че Украйна и Великобритания са готвили провокация

11.11.2025 | 12:16 ч. 46
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руската Федерална служба за сигурност ФСБ твърди, че е предотвратила опит на украински и британски шпиони да убедят руски пилот да отвлече изтребител МиГ-31. Tова съобщиха руски медии, цитирани от БНТ.

Според агенция РИА Новости Украйна и Великобритания са планирали "мащабна провокация", при която отвлеченият изтребител, въоръжен с хиперзвукова ракета "Кинжал", е трябвало да бъде насочен срещу военновъздушната база на НАТО в Констанца, където можело да бъде свален.

Руската държавна телевизия показа кадри на пилот, който твърди, че чрез посредник са му били предложени първо 1 милион, а след това 3 милиона долара и гражданство в западна държава, за да отвлече изтребителя.

Но той съобщил на властите и опитът бил предотвратен.

руски пилот руски изтребител отвличане ракета Кинжал
