IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Работодателите: На бизнеса у нас се гледа като на златна кокошка

Държавата трябва да осигури условия за социален диалог

11.11.2025 | 12:08 ч. 16
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Очакваше се работодателите да присъстват днес на срещата на Съвета за съвместно управление, където да изразят своята позиция за бюджета догодина. 

Държавата не отстъпва, но и бизнесът не може да прави повече компромиси

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов съобщи пред Bulgaria ON AIR, че не са получавали показа за участие на срещата.

Свързани статии

"Ние не знам къде да отидем, в колко часа и на коя маса да седнем. Ясен е отговорът дали ще се върнем на масата за преговори. Достатъчно е да се обадят на координатора и да има такава покана. Бихме отишли, ако знаем, че поне ще ни изслушат. Няма смисъл да се явяваме при предварително декларирана твърда политика", заяви той.

Работодателските организации са в постоянна връзка и търсят начин да предлагат решения, увери Симеонов в студиото на "България сутрин". Те се надяват предложенията им да бъдат претеглени и да бъде оценено въздействието им.

Хронология на лошата комуникация за Бюджет 2026

Цветан Симеонов посочи, че още на 16 септември са изпратили писмо с призив за започване на разговори за бюджета за 2026 г.

"В една тъмна доба в почивен ден ни беше изпратен бюджетът с покана да отидем на следващия ден. Това е безсмислено упражнение. Направихме своите изявления. Вместо да се покаже готовност за разговори и търсене на по-добри решения, беше декларирано, че отстъпление няма да има", разказа гостът.

Свързани статии

Некоректно е отношението на политиците към работодателските организации, изтъкна председателят на БТПП.

Симеонов отбеляза още, че по време на заседание на Бюджетната комисия в НС не е била дадена думата на нито един външен участник.

Притесненията на бизнеса

"Най-тревожните неща са, че се увеличават разходите. Увеличават се за раздаване на заплати, а не производствено. Това е инфлационен фактор. Дават се пари без поставяне на цели за постигане. Да сте видели в МВР да е поставена задача по-често да правят проверки? При учителите да сте видели подобряването на заплатите да е обвързано с подобряване на резултатите от външното оценяване? Не. В пазарната икономика трябва да се поставят цели", настоя събеседникът.

Симеонов посочи, че около 100 хил. души са със заплата от бюджета и не плащат осигурителни вноски. 

"Средната заплата е грубо 2700-2800 лв. Ако биха плащали, отиват на 3 хил. заплата. Около 450 млн. лв. годишно, ако внасят осигуровки. Същевременно увеличават за частния сектор с 2% осигурителната вноска. Това ще има обратен ефект", подчерта той. 

Председателят на БТПП алармира, че администрацията се увеличава всяка година. "Да съкратят поне незаетите места", отсече той.

Симеонов обрисува с тези думи начина, по който се действа с бизнеса напоследък: "Всичко се трупа на неговия гръб". 

По думите му на бизнеса в България се гледа като на златна кокошка.

Ще протестират ли работодателите?

"БТПП не е фен на протестите, защото това е метод на действие на профсъюзите. Съветваме работодателите да следят своите финансови резултати и ако усетят, че няма устойчиво развитие, да затварят предприятията, за да не завличат доставчици и клиенти", препоръча Симеонов.

Гостът добави, че държавата трябва да осигури условия за социален диалог.

"Ще станем за смях в ЕС, който е водещ със своите правила за внимателно изслушване на социалните партньори", предупреди Симеонов и допусна, че държавата я очакват нови глоби от ЕК.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR работодатели бизнес бюджет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem