Куюмджиев за рафинерията: Освобождаването на държавния ни резерв зависи от ЕК

Министърът на икономиката е сигурен, че САЩ ще ни дадат отсрочка от санкциите за рафинерията на "Лукойл" в Бургас.

"Това с отсрочките ми стана много смешно, защото в крайна сметка германците си договориха отсрочката. Те отдавна имат особен управител, който на практика изпълнява целта на санкциите - да се спрат потоците от руската собственост към Русия. Ние се опитваме освен да спрем финансовите потоци, очевидно даваме право на особения управител да продава тези активи. Това ни вкарва в други приключения", каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в студиото на "България сутрин".

Вучич отива в САЩ

Той припомни, че президентът на Сърбия Александър Вучич ще посети Вашингтон, за да се договори за поредното отлагане на санкциите.

"В същото време Виктор Орбан договори отсрочка от една година. Вучич е най-близкият съюзник на Путин в Европа, Орбан - също, но пък е приятел на Тръмп. И целият свят се ръководи от приятелството, а не от фактите, тъй като целта на санкциите е да спрат финансовите потоци към Русия. От нас няма какво да се спре, тъй като собственикът на нашата рафинерия е швейцарска фирма", допълни Куюмджиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Така печалбите от нас отиват в Швейцария, допълни той.

"От нас пари към Русия я стигат, я не. А ако стигат, те са малко. Докато в случая на Унгария и Словакия те директно плащат десетки милиони евро месечно на "Лукойл", защото техните рафинерии купуват директно нефт от Русия. Те получават отсрочка, а ние - не. Разбира се, че може да ни бъде дадена отсрочка, защото в крайна сметка всичко зависи от това кой колко е близък до Тръмп. Сега ще видим какво ще стане със Словакия, защото не е получила отсрочка, въпреки че нефтопроводът "Дружба", по който пристига нефтът в Унгария, минава първо през Словакия", коментира енергийният експерт.

Попитан какво ще се случи след 21 ноември, ако не договорим отсрочка, Куюмджиев отговори: "На 21 ноември няма да се случи нещо толкова фатално, предполагам, че още няколко дни след това някои банки по инерция ще продължават да обслужват плащанията на "Лукойл". Проблемът е в плащанията - банките, които продължават да обслужват "Лукойл", рискуват да попаднат под санкции, особено ако имат отношения с американски физически и юридически лица".

Експертът отбеляза, че в Сърбия е "още по-страшно", защото там им свършва петролът.

"Те изчерпаха и държавния резерв, преработиха го. По думите на Вучич петролът, който могат да преработят, свършва днес или утре, нов няма и там рафинерията спира. Това означава, че ще трябва да търсят из околностите горива, а то няма. В целия регион остават само три рафинерии - нашата, гръцката и една румънска", разясни ситуацията бившият зам.-министър.

По думите му има риск след две седмици да се наложи освобождаване от държавния резерв.

"Освобождаването на държавния резерв зависи от разрешение на Европейската комисия. Преди 3 години Унгария поиска такова разрешение, защото при тях цените на горивата растяха стремглаво нагоре. Те не им позволиха, при нас е по-различно, вероятно ще ни дадат, но въпросът е дали сме поискали. Ако има риск от това рафинерията да спре, голяма част от държавния резерв не е у нас, той се намира в други страни", добави Куюмджиев.

Събеседникът припомни, че от Българската петролна и газова асоциация излязоха с информация, че за поддържането на еднодневните нужди на България от горива са необходими 360 цистерни.

"В България няма толкова. Ако се наложи да се докара еднодневното количество, ще трябва да се търсят цистерни, ще трябва да се карат отдалеч. Всичко е въпрос на пари, договорки и време. Някъде излезе информация, че имаме авиационно гориво само за 7 дни резерв и ако на 21-22 ноември рафинерията спре, и самолетите ли ще спрат? Керосин няма откъде да докараме", заяви още Явор Куюмджиев.