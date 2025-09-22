Ново видео от Розуел показва разбити „отломки от НЛО и тела на извънземни“? ВИДЕО

Почти 22-минутен видеоклип, озаглавен „Инцидентът в Розуел“, беше тихомълком качен в Националния архив, което съживи интереса към скандалната катастрофа от 1947 г.

Кадрите съчетават неподвижни изображения и кадри от камера с контрол на движението, взети от публикувания доклад за Розуел, както и от различни списания и книги за НЛО.

Видеото започва с кадър от книгата „Докладът за Розуел: Факт срещу измислица в пустинята Ню Мексико“ и завършва с рязко черно-бяло изображение, което сякаш показва място на катастрофата, с отломки, разпръснати по масивен кратер в земята. То заля интернет, като потребителите твърдят, че кратерът има поразителна прилика с разкази на очевидци, което предполага, че това може да са „първите снимки на мястото на катастрофата на НЛО от 1947 г.“.

Майор Джеси Марсел, който е събрал отломки от катастрофата, е описал сцената като „голяма площ, силно разпръсната с метални отломки от една точка на удар, която е белязала земята“.

Някои зрители също посочиха тъмно образувание от дясната страна на изображението, твърдейки, че то прилича на извънземно тяло.

#UFOx #UFOtwitter #UAP #NHI Not sure if this is a mistake by the National Archives. I found a video with no audio, attached to researchers going through documents and video of photographs

related to THE ROSWELL INCIDENT, 1947. Did they forget to edit out this part showing… pic.twitter.com/KhFRwg1ZlU — wow (@wow36932525) September 16, 2025

Експертът по НЛО Марк Лий обясни пред Daily Mail, че изображението на кратера вероятно е включено, за да се добави интрига.

„Според мен това е измама“, казва той. „Само защото е добавено към Националния архив, не му дава научна валидация. Ако е било публикувано като съобщение от военните или Конгреса, бих го приел много по-сериозно.“

Лий също така отбелязва, че „извънземното“ на снимката не е нищо повече от случай на пареидолия - психологическа реакция към виждането на лица и други значими и ежедневни предмети в случайни стимули.

Новокаченото видео изглежда се фокусира върху „Докладът от Розуел: Факти срещу измислица в пустинята Ню Мексико“, книга от 1995 г., която приписва разбитите отломки от „НЛО“ на Проект „Могул“.

Проект „Могул“ е свръхсекретна военна програма на САЩ от 1947 до 1949 г., която използва балони на голяма надморска височина, оборудвани с микрофони, за да открива звукови вълни от съветски тестове на атомни бомби.

Военно разследване от 1994 г. заключава, че отломките, открити на мястото в Розуел, вероятно са части от балон на голяма надморска височина от Проект „Могул“, а не извънземен космически кораб. Въпреки това официално обяснение, новокаченото видео предизвика дебат онлайн, като зрителите предложиха най-различни интерпретации.

„Националната администрация по архиви и записи (NARA) качи видео от мястото на катастрофата на UAP в Розуел през 1947 г.“, сподели един потребител.

Друг потребител публикува в X:

„Както известният изследовател на НЛО Грант Камерън е заявявал многократно, понякога разкриването на истинската работа е умишлено поставена игла в купа сено. Розуел: бавно капване... капване, капване, капване.“

В допълнение към отломките, забелязани на кадрите, един потребител сподели:

„Сив извънземен в официалното видео от мястото на катастрофата в Розуел.“

Въпреки това, някои социални медии предположиха, че кадрите „са B-roll за доклада за Розуел и публикуваните изображения не показват мястото на отломките в Розуел, нито дори се твърди, че това е действителното място на отломките.“ Един потребител публикува:

„Това очевидно е B-roll за онази презентация за Розуел, която правителството е събрало през 1996 г. Някой сигурно е намерил това и го е качил през последните няколко дни.“

Други предполагат, че на изображението може да се види мъртъв извънземен, посочвайки казаното от Маркъл след инцидента в Розуел.

„По-късно разбрах, че пилотът на самолета е бил капитан Хендерсън, който очевидно е видял много повече от просто отломките от мястото на удара... всъщност може би е видял останките на екипаж“, каза вече починалият майор.

През юли 1947 г. фермер съобщава за отломки, разпръснати по земята му. Властите били извикани на мястото и след като разследвали останките, установили, че частите са от летяща чиния. На първа страница на местния вестник се появила статия, в която се съобщава, че армията на Розуел е открила летяща чиния на ранчо в Ню Мексико.

„Разузнавателният офис на 509-та бомбардировъчна група на армейското летище в Розуел обяви по обяд днес, че полето е попаднало във владение на летяща чиния“, съобщи Roswell Daily Record на 8 юли 1947 г.

Изявлението е дадено от Марсел, който е първият на мястото и е ръководил разследването, за което той е определил, че са части от извънземен апарат. Той също така каза, че материалът се е разпрострял от тази точка в триъгълна зона с ширина от 60 до 90 метра в края на полето и дължина 0,95 километра.

Малко след като откритието на „НЛО“ попадна в заглавията, Министерството на войната във Вашингтон публикува изявление, в което твърди, че отломките са останки от метеорологичен балон. ВВС на САЩ заявиха, че метеорологичният балон е част от въздушната система на Проект „Могъл“, изобретена от Колумбийския университет, Нюйоркския университет и Океанографския институт Уудс Хоул.

Той е проектиран да търси в атмосферата слаби реверберации от ядрени опитни взривове.