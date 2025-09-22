IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ново видео от Розуел показва разбити „отломки от НЛО и тела на извънземни“? ВИДЕО

То беше качено в качен в Националния архив

22.09.2025 | 15:00 ч. Обновена: 22.09.2025 | 15:20 ч. 10
Почти 22-минутен видеоклип, озаглавен „Инцидентът в Розуел“, беше тихомълком качен в Националния архив, което съживи интереса към скандалната катастрофа от 1947 г.

Кадрите съчетават неподвижни изображения и кадри от камера с контрол на движението, взети от публикувания доклад за Розуел, както и от различни списания и книги за НЛО. 

Видеото започва с кадър от книгата „Докладът за Розуел: Факт срещу измислица в пустинята Ню Мексико“ и завършва с рязко черно-бяло изображение, което сякаш показва място на катастрофата, с отломки, разпръснати по масивен кратер в земята. То заля интернет, като потребителите твърдят, че кратерът има поразителна прилика с разкази на очевидци, което предполага, че това може да са „първите снимки на мястото на катастрофата на НЛО от 1947 г.“.

Майор Джеси Марсел, който е събрал отломки от катастрофата, е описал сцената като „голяма площ, силно разпръсната с метални отломки от една точка на удар, която е белязала земята“.

Някои зрители също посочиха тъмно образувание от дясната страна на изображението, твърдейки, че то прилича на извънземно тяло.

Експертът по НЛО Марк Лий обясни пред Daily Mail, че изображението на кратера вероятно е включено, за да се добави интрига.

„Според мен това е измама“, казва той. „Само защото е добавено към Националния архив, не му дава научна валидация. Ако е било публикувано като съобщение от военните или Конгреса, бих го приел много по-сериозно.“

Лий също така отбелязва, че „извънземното“ на снимката не е нищо повече от случай на пареидолия - психологическа реакция към виждането на лица и други значими и ежедневни предмети в случайни стимули.

Новокаченото видео изглежда се фокусира върху „Докладът от Розуел: Факти срещу измислица в пустинята Ню Мексико“, книга от 1995 г., която приписва разбитите отломки от „НЛО“ на Проект „Могул“.

Проект „Могул“ е свръхсекретна военна програма на САЩ от 1947 до 1949 г., която използва балони на голяма надморска височина, оборудвани с микрофони, за да открива звукови вълни от съветски тестове на атомни бомби.

Военно разследване от 1994 г. заключава, че отломките, открити на мястото в Розуел, вероятно са части от балон на голяма надморска височина от Проект „Могул“, а не извънземен космически кораб. Въпреки това официално обяснение, новокаченото видео предизвика дебат онлайн, като зрителите предложиха най-различни интерпретации.

„Националната администрация по архиви и записи (NARA) качи видео от мястото на катастрофата на UAP в Розуел през 1947 г.“, сподели един потребител.

Друг потребител публикува в X:

„Както известният изследовател на НЛО Грант Камерън е заявявал многократно, понякога разкриването на истинската работа е умишлено поставена игла в купа сено. Розуел: бавно капване... капване, капване, капване.“

В допълнение към отломките, забелязани на кадрите, един потребител сподели:

„Сив извънземен в официалното видео от мястото на катастрофата в Розуел.“

Въпреки това, някои социални медии предположиха, че кадрите „са B-roll за доклада за Розуел и публикуваните изображения не показват мястото на отломките в Розуел, нито дори се твърди, че това е действителното място на отломките.“ Един потребител публикува:

„Това очевидно е B-roll за онази презентация за Розуел, която правителството е събрало през 1996 г. Някой сигурно е намерил това и го е качил през последните няколко дни.“

Други предполагат, че на изображението може да се види мъртъв извънземен, посочвайки казаното от Маркъл след инцидента в Розуел.

„По-късно разбрах, че пилотът на самолета е бил капитан Хендерсън, който очевидно е видял много повече от просто отломките от мястото на удара... всъщност може би е видял останките на екипаж“, каза вече починалият майор.

През юли 1947 г. фермер съобщава за отломки, разпръснати по земята му. Властите били извикани на мястото и след като разследвали останките, установили, че частите са от летяща чиния. На първа страница на местния вестник се появила статия, в която се съобщава, че армията на Розуел е открила летяща чиния на ранчо в Ню Мексико. 

„Разузнавателният офис на 509-та бомбардировъчна група на армейското летище в Розуел обяви по обяд днес, че полето е попаднало във владение на летяща чиния“, съобщи Roswell Daily Record на 8 юли 1947 г.

Изявлението е дадено от Марсел, който е първият на мястото и е ръководил разследването, за което той е определил, че са части от извънземен апарат. Той също така каза, че материалът се е разпрострял от тази точка в триъгълна зона с ширина от 60 до 90 метра в края на полето и дължина 0,95 километра.

Малко след като откритието на „НЛО“ попадна в заглавията, Министерството на войната във Вашингтон публикува изявление, в което твърди, че отломките са останки от метеорологичен балон. ВВС на САЩ заявиха, че метеорологичният балон е част от въздушната система на Проект „Могъл“, изобретена от Колумбийския университет, Нюйоркския университет и Океанографския институт Уудс Хоул.

Той е проектиран да търси в атмосферата слаби реверберации от ядрени опитни взривове.

Розуел НЛО извънземни
