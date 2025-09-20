Според зодията: Как ще ви повлияе частичното слънчево затъмнение в Дева на 21 септември

Частичното слънчево затъмнение в Дева на 21 септември ще е интензивно, драматично време, в което се ускорява тунел от енергия. Слънчевото затъмнение в този земен знак ще отбележи и мощно новолуние, което по същество е символ на ново начало.

В методичната Дева има по-голям фокус върху нашите рутини, здравословни навици, граници и решаване на проблеми, тъй като това предоставя възможност за ред и структура, особено в областите на живота, където сме били посрещнати с хаос и несигурност.

Слънчевото затъмнение в Дева е тук, за да ни помогне да се заземим. Очаквайте пробивни разговори, лични откровения и взаимоотношения, които приключват (или започват неочаквано).

А ето и как ще се отрази това затъмнение на вашия зодиакален знак:

Овен

Съсредоточете се върху благополучието си, Овен. Септемврийският сезон на затъмненията подчертава вашия баланс (или липсата на такъв) между почивката и живота ви зад кулисите, спрямо вашите действия в служба и ежедневните ви рутини. Може внезапно да осъзнаете, че не можете да продължите да палите свещта и от двата края. Във всеки случай това може да ви вдъхнови да започнете да култивирате по-здравословни навици, независимо дали става въпрос за присъединяване към сутрешен фитнес клас, по-често писане в дневника ви или просто поставяне на реални граници в живота ви.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg