Хю Джакман и Сътън Фостър бяха видени заедно за първи път от месеци

Влюбените се завърнаха в Ню Йорк от пътешествие заедно

20.09.2025 | 22:17 ч. Обновена: 20.09.2025 | 22:35 ч. 0
Снимка: Getty Images

Хю Джакман и Сътън Фостър бяха забелязани на летище в Ню Йорк на 18 септември

Двойката, която не се е появявала публично от месеци, изглеждаше в отлично настроение

Влюбените бутаха куфари, докато си разговаряха на летище Ла Гуардия

Камери заснеха 56-годишния актьор и 50-годишната му колежка да вървят един до друг

И двамата носеха ежедневни, комфортни дрехи за пътуване. Фостър съчета яркожълт кардиган с тъмнозелени спортни панталони, докато звездата от „Дедпул и Върколака“ избра яке и дънки.

