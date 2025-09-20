Хю Джакман и Сътън Фостър бяха видени заедно за първи път от месеци

Хю Джакман и Сътън Фостър бяха забелязани на летище в Ню Йорк на 18 септември

Двойката, която не се е появявала публично от месеци, изглеждаше в отлично настроение

Влюбените бутаха куфари, докато си разговаряха на летище Ла Гуардия

Камери заснеха 56-годишния актьор и 50-годишната му колежка да вървят един до друг

И двамата носеха ежедневни, комфортни дрехи за пътуване. Фостър съчета яркожълт кардиган с тъмнозелени спортни панталони, докато звездата от „Дедпул и Върколака“ избра яке и дънки.

