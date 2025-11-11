IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Подутата ръка на Путин отново предизвика спекулации за здравето му ВИДЕО

Това не е първият път, в който руският президент предизвиква спекулации

11.11.2025 | 10:20 ч. 20
Снимка: БГНЕС

Руският президент Владимир Путин се появи с „подута и насинена“ ръка, покрита с изпъкнали вени, по време на скорошна пресконференция, което предизвика нови спекулации относно здравето му.

Путин, чиято дясна ръка е провокирала слухове за здравето му и преди, беше забелязан да я стиска здраво, сякаш се чувства дискомфортно, по време на събитие, на което 73-годишният президент се обърна към привърженици на баскетболно игрище.

Изображенията предизвикаха нови спекулации, че руският диктатор се бори със сериозно заболяване, като онлайн детективи твърдят, че Путин има всичко - от Паркинсон до рак.

„Нещо не е наред с ръцете на Путин“, каза пред East2West Антон Геращенко, бивш съветник в украинското министерство на вътрешните работи. „Освен факта, че са покрити с кръв до лактите, вените му също са изпъкнали“, добави той, докато критикуваше безмилостното нахлуване на Путин в Украйна.

Много други украинци бързо се хванаха на спекулациите, като медийната личност Дмитро Гордън каза пред изданието, че ръцете на Путин изглеждат „подути и посинени, с ясно изпъкнали вени на едната ръка“.

Ръцете на Путин станаха обект на дискусии през първата година от войната в Украйна, когато върху тях бе забелязано черно петно ​​по време на военно посещение, докато други снимки твърдяха, че показват следи от множество венозни инжекции по ръцете му.

Други разговори за здравето му са били провокирани от рязко хващане за маса, докато говори, а ръцете му треперят, което мнозина твърдят, че е още едно доказателство за болестта на Паркинсон.

Кремъл никога не е потвърждавал нито един от слуховете за здравето, които се разпространяват около Путин.

Руският лидер не е единственият, който е обект на онлайн критики заради снимки на синини по ръката си. По-рано тази година президентът Тръмп стана обект на онлайн спекулации, след като беше сниман с подобни тъмни синини.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит бързо опроверга слуховете, заявявайки, че синините са причинени от „честото ръкостискане“ на президента.

Здравето на Путин също попадна в новинарските емисии, след като беше хванат на „горещ микрофон“ да разговаря с китайския президент Си Дзинпин за перспективите за безсмъртие чрез трансплантация на органи и биотехнологии.

