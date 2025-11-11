Подутата ръка на Путин отново предизвика спекулации за здравето му ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин се появи с „подута и насинена“ ръка, покрита с изпъкнали вени, по време на скорошна пресконференция, което предизвика нови спекулации относно здравето му.

Путин, чиято дясна ръка е провокирала слухове за здравето му и преди, беше забелязан да я стиска здраво, сякаш се чувства дискомфортно, по време на събитие, на което 73-годишният президент се обърна към привърженици на баскетболно игрище.

Изображенията предизвикаха нови спекулации, че руският диктатор се бори със сериозно заболяване, като онлайн детективи твърдят, че Путин има всичко - от Паркинсон до рак.

„Нещо не е наред с ръцете на Путин“, каза пред East2West Антон Геращенко, бивш съветник в украинското министерство на вътрешните работи. „Освен факта, че са покрити с кръв до лактите, вените му също са изпъкнали“, добави той, докато критикуваше безмилостното нахлуване на Путин в Украйна.

Много други украинци бързо се хванаха на спекулациите, като медийната личност Дмитро Гордън каза пред изданието, че ръцете на Путин изглеждат „подути и посинени, с ясно изпъкнали вени на едната ръка“.

A new video surfaced of putin and there’s something really wrong with his hands. Russians online are starting to worry their ruler isn’t okay. Nevertheless, we hope he never gets well. pic.twitter.com/NUmqwFMBnW — Saint Javelin (@saintjavelin) November 10, 2025

Ръцете на Путин станаха обект на дискусии през първата година от войната в Украйна, когато върху тях бе забелязано черно петно ​​по време на военно посещение, докато други снимки твърдяха, че показват следи от множество венозни инжекции по ръцете му.

Други разговори за здравето му са били провокирани от рязко хващане за маса, докато говори, а ръцете му треперят, което мнозина твърдят, че е още едно доказателство за болестта на Паркинсон.

Кремъл никога не е потвърждавал нито един от слуховете за здравето, които се разпространяват около Путин.

Putin, apart from being mentally sick, might also be physically sick. His hands are bloated with the veins very swollen. He also got a new pair of his classic "high heels" pic.twitter.com/Bf3q5Vr93D — raging545 (@raging545) November 9, 2025

Руският лидер не е единственият, който е обект на онлайн критики заради снимки на синини по ръката си. По-рано тази година президентът Тръмп стана обект на онлайн спекулации, след като беше сниман с подобни тъмни синини.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит бързо опроверга слуховете, заявявайки, че синините са причинени от „честото ръкостискане“ на президента.

Здравето на Путин също попадна в новинарските емисии, след като беше хванат на „горещ микрофон“ да разговаря с китайския президент Си Дзинпин за перспективите за безсмъртие чрез трансплантация на органи и биотехнологии.