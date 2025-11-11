Стилиян Запорожанов: Голямата грешка при начинаещите е очакването AI да "мисли вместо тях"

На 31 октомври Интер Експо Център в София беше домакин на F5 Conf – водещата маркетинг конференция от експерти за експерти, която вече осем години представя най-новите тенденции и стратегии в дигиталния маркетинг. Стилиян Запорожанов - онлайн предприемач, експерт по дигитален маркетинг и организатор на събитието, ни разкрива как България се вписва в ерата на AI, как специалистите използват изкуствения интелект и доколко машините разбират човешкото поведение.

Г-н Запорожанов, темата за изкуствения интелект вече не е бъдеще, а настояще. Как според вас България се вписва в тази вълна?

България се развива, но не достатъчно бързо. Имаме силни професионалисти, активна IT общност и предприемачи, които разбират потенциала на AI. Имаме дори INSAIT. Но като държава и бизнес среда все още не използваме пълноценно възможностите. Това обаче е нормално, защото технологичните вълни винаги започват от големите пазари и постепенно се пренасят. Добрата новина е, че този път информацията и инструментите са достъпни глобално и равнопоставено, така че темпото на адаптация зависи най-вече от нас самите - като професионалисти, лидери и обществени фигури, а не само от институциите. Ние трябва да дадем пример, а държавата ще последва.

Вие работите в дигиталната сфера от години. Как използвате изкуствения интелект в работата си – като помощник, като инструмент или като източник на идеи? И какво според вас пропускат хората, които тепърва започват да го ползват?

Аз използвам AI като инструмент за продуктивност - за анализи, идеи, синтез на информация и оптимизация на процеси. Това не заменя мисленето, а го разширява. Истинската стойност идва, когато комбинираш личния си опит, бизнес знания и контекст с интелигентната автоматизация.

Голямата грешка, която виждам при начинаещите, е очакването AI да „мисли вместо тях“. Всъщност той мисли с теб. Ако не задаваш правилните въпроси, няма да получиш правилните решения. AI не е магическа пръчка, а усилвател на човешкия потенциал. Колкото по-добър специалист си, толкова по-ценен става AI за теб, защото знаеш как да го обучиш, за да ти е полезен.

Парадоксално, но колкото повече достъп до информация имаме, толкова по-трудно е да различим кое наистина си струва. Mоже ли AI да ни помогне да изведем това, което е ценно?

Да, може, но само ако ние му покажем какво означава „ценно“. AI може да филтрира, анализира, резюмира и подреди информацията в секунди. Но той няма контекст, няма морал, няма житейски опит или бизнес нюх. Кое има стойност, кое е тенденция, кое е шум - всичко това идва от личен опит, критично мислене и добри ментори. Но когато комбинираме машина + човек, тогава има синхрон и резултатът е впечатляващ.

В социалните мрежи стана известно съдържанието, генерирано с изкуствен интелект. Какъв ефект оказва то на доверието на потребителите?

AI съдържанието ще стане масово - това вече го виждаме. Но масовото не означава въздействащо. То създава обем, но не и доверие. Потребителите бързо усещат разликата между истински опит и механично генерирани послания.

Всъщност това е шанс за силните и автентични брандове. Колкото повече автоматично съдържание има онлайн, толкова по-ценни стават истинските лица, личният глас и автентичните истории. Парадоксът е - колкото по-изкуствен става светът, толкова по-високо се оценява човечността.

Днес маркетингът все повече се опира на данни и алгоритми. Може ли изкуственият интелект наистина да разбере човешкото поведение - или просто го имитира?

AI анализира резултатите от действието, но не и мотива зад самото действие. Той вижда какво правят хората, но не разбира защо го правят, поне засега.

Всички знаем, че човешкото поведение не е само логика - то е комбинация от емоция, култура, опит, история, страх, мечти. Алгоритмите ще стават все по-добри и може би в бъдеще машината не само ще ни разбира, но и копира по начин, неразпознаваем за нас.

И въпреки това най-ценният маркетинг ще остане този, който докосва хората, а не само статистиката. Затова според мен бъдещето на маркетинга няма да бъде нито изцяло машинно, нито изцяло човешко. То ще бъде сътрудничество - AI ще анализира и оптимизира, а хората ще дават смисъл, визия и градят дълбока връзка чрез автентичност.