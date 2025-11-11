Разследването за корупция в енергетиката в Украйна, „Енергоатом“ обеща прозрачност

Надзорният съвет на националната атомна електрическа компания „Енергоатом“ ще свика специално заседание, за да оцени ситуацията и да определи действията си във връзка с обвиненията в корупция, свързани със служители на компанията, съобщи "Укринформ", позовавайки се на съобщение на надзорния съвет.

В документа се отбелязва, че надзорният съвет подхожда с максимална сериозност към последните обвинения в корупция, свързани със служители на „Енергоатом“.

Съветът ще свика специално заседание, за да направи цялостна оценка на ситуацията и да определи съответните действия. Това ще включва – иницииране на независима проверка на съответните операции, както и цялостна оценка на вътрешните процедури и контролните системи на компанията.

„Надзорният съвет е отдаден на принципите на пълна прозрачност, отчетност и най-високи стандарти на почтеност в рамките на организацията, както и на сътрудничество с държавните органи“, се казва в изявлението.

Както бе съобщено, на 10 ноември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви, че е разкрило корупционна схема в енергийния сектор. Според данните на бюрото участниците в престъпната организация са изградили мащабна корупционна схема за влияние върху стратегически държавни предприятия, включително „Енергоатом“.

Основната дейност на престъпната организация е била систематично получаване на неправомерни облаги от контрагентите на „Енергоатом“ в размер от 10% до 15% от стойността на договорите.

От „Енергоатом“ съобщиха, че служители на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура са извършили обиски, и увериха, че компанията съдейства на следствието.

Източник от правоохранителните органи, сутринта на 10 ноември НАБУ е провело обиски при бизнесмена и съсобственик на студио „Квартал 95“ Тимур Миндич, както и при министъра на правосъдието Герман Галущенко, който по-рано е заемал поста министър на енергетиката.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира разкриването от НАБУ на мащабна корупционна схема в енергетиката, заявявайки, че всеки, който е изграждал подобни схеми, ще бъдат държани отговорни, като обеща, че националната атомна електрическа компания ще бъде прочистена от корупционни схеми.

"Всички, създали корупционна схема, трябва да получат ясен законов отговор. Трябва да има наказателни присъди", подчерта Зеленски във вечерното си видеообръщение.

"Необходима е неизбежност на наказанието. "Енергоатом" в момента осигурява по-голямата част от електропроизводството на Украйна. Чистотата в компанията е приоритет. Също както е в енергийния сектор като цяло и във всяка индустрия", добави той.