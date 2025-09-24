IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Григор Димитров и Ейса Гонсалес релаксират на яхта край Капри

Връзката на българския спортист и мексиканската актриса е все така сериозна

24.09.2025 | 11:16 ч.
Снимка: Getty Images

Приятелката на Григор Димитров, актрисата Ейса Гонсалес, беше забелязана да релаксира в сив топ, докато двамата се наслаждават на зашеметяващи крайбрежни гледки от яхтата си.

Двамата са били на почивка някъде край Италия – най-вероятно в района на остров Капри.

Григор сподели в своята история в Instagram кадър на красивите брегове, както и на прекрасната си любима, която носи триъгълно горнище на бански, бяла риза и черни слънчеви очила като отмята мократа си коса назад.

Григор Димитров и Ейса Гонсалес
