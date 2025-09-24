Григор Димитров и Ейса Гонсалес релаксират на яхта край Капри

Приятелката на Григор Димитров, актрисата Ейса Гонсалес, беше забелязана да релаксира в сив топ, докато двамата се наслаждават на зашеметяващи крайбрежни гледки от яхтата си.

Двамата са били на почивка някъде край Италия – най-вероятно в района на остров Капри.

Григор сподели в своята история в Instagram кадър на красивите брегове, както и на прекрасната си любима, която носи триъгълно горнище на бански, бяла риза и черни слънчеви очила като отмята мократа си коса назад.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg