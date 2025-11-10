Око за око: Украйна иска руснаците също да останат без ток

Докато Русия причинява ежедневни прекъсвания на електрозахранването до 12 часа в окупираната страна с бомбардировките си, украинските дронове сега са насочени към електропреносната мрежа на врага, пише испанският El Pais.

Робърт Бровди, командир на дивизиите с дронове на украинските въоръжени сили, е известен не само с военните си постижения, но и със своята бравада. На 1 ноември Бровди иронично предупреди руснаците в социалните мрежи да се подготвят за живот на тъмно:

„Прекъсванията на електрозахранването не са страшни. Те са просто малко неудобни... Дроновете на украинските сили за системи за дронове, заедно с други далекобойни възможности, обещават на руснаците бърза, макар и донякъде принудителна, адаптация.“

Съобщението на Бровди дойде само часове след като украинска бомбардировка остави град Жуковски, в покрайнините на Москва, без ток.

Украинските градове страдат от широко разпространени прекъсвания на електрозахранването за поредна година поради руски атаки срещу електрическата им мрежа. Прекъсванията са ежедневни и продължават между четири и осем часа. Въпреки че има и по-лоши дни: миналата събота, след руска бомбардировка с 25 балистични ракети и над 450 дрона, изстреляни с бомби, Киев остана без електричество повече от 12 часа. „Центренерго“, един от основните производители на електроенергия в Украйна, потвърди, че работата на двете ѝ топлоелектрически централи е напълно преустановена.

Населението е свикнало с тъмнината, но през по-студените месеци проблемът е още по-сериозен: ако прекъсването на електрозахранването е особено продължително, изпомпването на вода спира, както и отоплителната система и покритието на мобилните телефони, защото антените, които усилват сигнала, спират да функционират.

„Ако искат да ни оставят без електричество, трябва да разберат, че ние ще направим същото“, заяви Володимир Зеленски на 8 октомври. Украинският президент спомена, както направи Бровди през ноември тази година, че Москва, преди всичко, трябва да бъде мястото, „където руснаците усещат последствията от тази война“.

Изявленията на Зеленски дойдоха ден след като атака срещу електрическата мрежа в Белгородска област на Русия прекъсна електрозахранването и достъпа до интернет на 40 000 домакинства.

Белгород е руски регион, граничещ с Украйна.

Руските провинции, най-близо до фронтовата линия, като Белгород, са сред най-силно засегнатите от украинското отмъщение, макар и без да преживяват масовите прекъсвания на електрозахранването, които измъчват окупираната страна. Украински дронове унищожиха електрическа подстанция в съседната Курска област в ранните часове на 2 януари. Същата нощ топлоелектрическа централа в град Орел, на 170 километра от границата, също беше повредена, според изявление на Бровди. Общо, според неговите данни, пет електрически подстанции са били унищожени тази сутрин.

Същият модел се повтори и през следващите сутрини. Руските регионални власти потвърдиха на 3 март, че хиляди домове в Курска и Волгоградска области, последната в Южна Русия, са останали без ток, след като украински дронове са ударили електрически подстанции. Ден по-късно енергийни съоръжения във Владимирска област, източно от Москва (на 650 километра от украинската граница), и топлоелектрическа централа в Орелска област също бяха обект на атаки.

Последната украинска атака се случи тази неделя, когато дронове насочиха високоволтов електропровод в Таганрог, руски град, граничещ с Донецка област, оставяйки цели квартали без електричество. Рано сутринта в неделя руски медии съобщиха, че украински ракети удариха електроцентрала в град Воронеж.

Въпреки че украинският отговор доведе до по-малко щети и по-малко жертви в сравнение с руския, логиката на „око за око“ повдига въпроси относно законите на войната. Както Киев, така и Европейският съюз настояват от 2022 г. насам, че руската стратегия за прекъсване на електричеството и основните услуги за цивилното население е военно престъпление.

Женевската конвенция криминализира използването на гражданска инфраструктура като оръжие или нейното унищожаване. Като пример, украинското външно министерство предупреди в изявление от 31 октомври, че Русия е атакувала електроцентрали, застрашавайки безопасността на своите ядрени съоръжения:

„Умишлените атаки срещу гражданска енергийна инфраструктура, които пряко засягат ядрени съоръжения, носят белезите на ядрен тероризъм и представляват тежко нарушение на международното човешко право.“

Западните съюзници на Украйна избягват да коментират стратегията.