Григор Димитров и Ейса Гонсалес пренесоха романса си в Милано

Ейса Гонсалес и Григор Димитров бяха забелязани хванати за ръце, докато се разхождаха из Милано в дните преди да започне Седмицата на модата в града.

35-годишната мексиканска актриса и 34-годишният български тенисист бяха видени във вторник сутринта като бяха синхронизирали облеклото си, залагайки на черно-бялата гама

Двамата предизвикаха слухове за романс през април, когато Ейса беше видяна в публиката на тенис мача на Григор за турнира Mutua Madrid Open

Наскоро тя го нарече „любовта на живота ми“, докато го аплодираше след контузия на „Уимбълдън“

