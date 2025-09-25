IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Григор Димитров и Ейса Гонсалес пренесоха романса си в Милано

Влюбените бяха забелязани на романтична разходка в синхронизирано облекло

25.09.2025 | 11:10 ч. 6
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Ейса Гонсалес и Григор Димитров бяха забелязани хванати за ръце, докато се разхождаха из Милано в дните преди да започне Седмицата на модата в града.

35-годишната мексиканска актриса и 34-годишният български тенисист бяха видени във вторник сутринта като бяха синхронизирали облеклото си, залагайки на черно-бялата гама

Двамата предизвикаха слухове за романс през април, когато Ейса беше видяна в публиката на тенис мача на Григор за турнира Mutua Madrid Open

Наскоро тя го нарече „любовта на живота ми“, докато го аплодираше след контузия на „Уимбълдън“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Григор Димитров и Ейса Гонсалес
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem