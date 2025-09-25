Животът на 3 зодии се раздвижва в края на септември

Време е да се приготвите за промяна и трансформация. От 24 септември 2025 г. три зодиакални знака спират да се чувстват толкова заседнали в живота. Транзитната Луна в квадрат с Юпитер усилва чувствата и ситуациите, понякога до степен на дискомфорт.

Започваме да разбираме, че нищо не се случва, ако се държим заключени на едно място. По принцип, ако искаме да изпитаме интензивността и красотата на този живот, ще трябва да растем и да се променяме. За три зодиакални знака идва момент, в който трансформацията е единствената им възможност. Те ще почувстват най-силно нуждата от промяна и подобрение дълбоко в себе си.

А ето и кои са тези 3 зодии:

Лъв

Този транзит, Луна в квадрат с Юпитер, ви предизвиква да погледнете отвъд очакванията си, Лъв. Вие сте човек, който мисли мащабно и отчаяно иска да осъществи мечтите си. Сега ще имате желание да намерите начин да превърнете всичко това в реалност.

В края на месеца сякаш получавате ключа към това, което ще се случи, преди да се случи, и това божествено време ви кара да продължите напред и да го направите свое.

Трансформацията е ключът към обновлението и растежа. Нямате време за губене, или поне така се чувствате. И това е добър и вдъхновяващ начин да бъдете. Това, което се усеща като натиск, всъщност е покана за еволюция.

