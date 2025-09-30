IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Шварценегер дирижира оркестър в бирена шатра на Октоберфест ВИДЕО

Звездата и бивш губернатор беше с традиционно баварско кожено яке

30.09.2025 | 16:08 ч. 0
Шварценегер дирижира оркестър в бирена шатра на Октоберфест ВИДЕО

Арнолд Шварценегер се включи в купона на Октоберфест в Мюнхен. Бившият губернатор на Калифорния от Републиканската партия изненада всички като реши да дирижира жива музикална група и весело пеещата тълпа в една от бирените шатри в петък вечер и очевидно си изкара страхотно. 

След това звездата от “Терминатор“ си направи селфи с музикантите.

Шварценегер беше облечен в традиционно баварско кожено яке, риза и дънки, и беше с приятелката си Хедър Милиган и сина си Кристофър, съобщава АР.

DPA допълва, че това не е първото посещение на Шварценегер на Октоберфест.

Тазгодишният Октоберфест започна на 20 септември и ще продължи до 5 октомври. Най-големият бирен фестивал в света обикновено привлича до 6 милиона посетители всяка година.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Октоберфест Арнолд Шварценегер бирен фест Мюнхен бира оркестър
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem