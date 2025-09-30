Шварценегер дирижира оркестър в бирена шатра на Октоберфест ВИДЕО

Арнолд Шварценегер се включи в купона на Октоберфест в Мюнхен. Бившият губернатор на Калифорния от Републиканската партия изненада всички като реши да дирижира жива музикална група и весело пеещата тълпа в една от бирените шатри в петък вечер и очевидно си изкара страхотно.

След това звездата от “Терминатор“ си направи селфи с музикантите.

Шварценегер беше облечен в традиционно баварско кожено яке, риза и дънки, и беше с приятелката си Хедър Милиган и сина си Кристофър, съобщава АР.

DPA допълва, че това не е първото посещение на Шварценегер на Октоберфест.

Тазгодишният Октоберфест започна на 20 септември и ще продължи до 5 октомври. Най-големият бирен фестивал в света обикновено привлича до 6 милиона посетители всяка година.

