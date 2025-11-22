IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Разберете всичко за децата на екшън звездата Джеки Чан

Историята на децата на актьора е пропита с любов, болка, пропуснати моменти, опити за помирение и трудни отношения

22.11.2025 | 04:51 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джеки Чан е една от най-известните и влиятелни екшън звезди на всички времена.

Със своята невероятна харизма и неподражаемо чувство за хумор, актьорът е истинска кинолегенда.

Макар да е една от най-ярките фигури в азиатското кино, Чан винаги е пазил семейния си живот далеч от медийния шум.

Историята на децата на Джеки Чан – синът му Джейси и дъщеря му Ета Нг Чок Лам – е пропита с любов, болка, пропуснати моменти, опити за помирение и трудни отношения.

Джейси Чан – законният син, израснал в сянката на легендата

Синът на Джеки Чан – Джейси Чан – се ражда на 3 декември 1982 г., скоро след като Чан се жени за актрисата Джоан Лин. За екшън звездата това е момент на радост, но и на несигурност. В мемоарите си той признава, че бащинството не му е идвало естествено, а напрегнатият му график често го е държал далеч от семейството.

Още от раждането си Джейси е под светлините на прожекторите. Когато си син на звезда с ранга на Чан, очакванията са огромни.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джеки Чан
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem