Разберете всичко за децата на екшън звездата Джеки Чан

Джеки Чан е една от най-известните и влиятелни екшън звезди на всички времена.

Със своята невероятна харизма и неподражаемо чувство за хумор, актьорът е истинска кинолегенда.

Макар да е една от най-ярките фигури в азиатското кино, Чан винаги е пазил семейния си живот далеч от медийния шум.

Историята на децата на Джеки Чан – синът му Джейси и дъщеря му Ета Нг Чок Лам – е пропита с любов, болка, пропуснати моменти, опити за помирение и трудни отношения.

Джейси Чан – законният син, израснал в сянката на легендата

Синът на Джеки Чан – Джейси Чан – се ражда на 3 декември 1982 г., скоро след като Чан се жени за актрисата Джоан Лин. За екшън звездата това е момент на радост, но и на несигурност. В мемоарите си той признава, че бащинството не му е идвало естествено, а напрегнатият му график често го е държал далеч от семейството.

Още от раждането си Джейси е под светлините на прожекторите. Когато си син на звезда с ранга на Чан, очакванията са огромни.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg