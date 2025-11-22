Арина Сабаленка и нейния приятел се фукат по бански на Малдивите

Новите снимки по бикини на Арина Сабаленка с нейния приятел с релефно тяло оставиха феновете във възторг

Световната тенис звезда №1 и нейният партньор Георгиос Франгулис гордо показаха изваяните си фигури на почивката си на Малдивите

Сабаленка предизвика вълнение у почитателите си с нова серия от чувствени снимки, направени по време на тропическата ѝ почивка с приятеля ѝ, който е неин личен треньор.

Звездата на тениса изглежда спокойна и сияйна със своя мускулест любим, който е и фитнес модел.

Двойката привлече вниманието и с по-интимни моменти, включително целувка на джет, докато са облечени в яркочервени спасителни жилетки, и гореща снимка на Франгулис, легнал без тениска над кристално чистите води.

Друга снимка показва двойката, стояща уверено пред огледалото, показвайки стегнатите си гърбове и перфектно координирани бански костюми, докато последната снимка показва Франгулис в самостоятелна поза на пясъка, гордо показвайки татуирания си и мускулест торс.

