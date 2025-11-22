Рекорд: Автопортрет на Фрида Кало беше продаден за $54,7 млн.

Автопортрет от 1940 г. на известната мексиканска художничка Фрида Кало беше продаден за 54,7 милиона долара на търг в Ню Йорк, поставяйки нова най-висока продажна цена за произведение на жена художничка.

"El sueño“ (La cama) или "Сънят“ изобразява Кало, спяща в легло с усмихнат скелет, обвит в динамит, върху балдахина над нея, беше продаден в четвъртък вечерта на търг на Sotheby's за сюрреалистично изкуство след четири минути наддаване, съобщава The Guardian.

Цената, която включва таксите, надминава рекорда, държан от картината "Jimson Weed/White Flower No. 1“ на Джорджия О'Кийф, която беше продадена в Sotheby's за 44,4 милиона долара през 2014 г.

Sotheby's все още не е идентифицирал успешния купувач на картината.

Прогнозираше се, че "El sueño“ (La cama) ще достигне между 40 и 60 милиона долара. Продажбата за 54,7 милиона долара чупи рекорда за латиноамериканско изкуство, поставен преди това от картината на Кало "Diego y Yo“ (Диего и аз) през 2021 г., когато беше продадена за 34,9 милиона долара. Тази картина изобразява художничката и нейния съпруг, не по-малко известният Диего Ривера.

Съобщава се, че картини на Кало са продадени частно за още по-висока цена.

Автопортретът е сред малкото произведения на Кало, останали в частни ръце извън Мексико, където нейното творчество е обявено за художествено наследство. Нейните творби, намиращи се както в публични, така и в частни колекции в Мексико, не могат да бъдат продавани в чужбина или унищожавани.

Картината е от частна колекция, чийто собственик не е разкрит, и е законно допустима за международна продажба. Някои историци на изкуството са проучили продажбата по културни причини, докато други са изразили загриженост, че картината – излагана публично за последно в края на 90-те години на миналия век – може отново да изчезне от публичното полезрение след търга. Тя вече е поискана за предстоящи изложби в градове, включително Ню Йорк, Лондон и Брюксел.

Кало живо и безкомпромисно изобразява себе си и събития от живота си, който е преобърнат от автобусна катастрофа на 18-годишна възраст. Тя започва да рисува, докато е прикована на легло, претърпява серия от болезнени операции на увредения си гръбнак и таз, а след това носи гипсови превръзки до смъртта си през 1954 г. на 47-годишна възраст.

През годините, в които Кало е прикована на леглото си, тя започва да го гледа като мост между светове, докато изследва своята смъртност.

Картината е звездата на разпродажба на над 100 сюрреалистични произведения от художници, сред които Салвадор Дали, Рене Магрит, Макс Ернст и Доротея Танинг.

Кало се съпротивляваше да бъде етикетирана като сюрреалист, стил на изкуство, който е подобен на сънища и се фокусира върху очарованието на подсъзнанието.

"Никога не съм рисувала сънища. Рисувах собствената си реалност", казвала е на няколко пъти Кало.

В бележката към каталога си Sotheby's казва, че картината "предлага спектрална медитация върху порестата граница между съня и смъртта“.

"Висящият скелет често се интерпретира като визуализация на нейната тревога от умирането в съня ѝ, страх, твърде правдоподобен за художничка, чието ежедневно съществуване е било оформено от хронична болка и минали травми“, отбелязва каталогът.