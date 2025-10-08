Зодиите със златни сърца

Да познавате човек със златно сърце си е истинска наслада и награда. Естествено, всеки има някакви недостатъци, но тези зодии просто са много мили, добри, винаги помагат, не са егоисти, съчувстват ви и може да разчитате на тях. Вижте кои са с най-добри сърца, според "Times Of India".

Риби

Това са най-състрадателните зодии, ще ви съчувстват най-силно и искрено. Те не са егоисти, безкористни са, имат силна интуиция, усещат как се чувствате и от какво имате нужда. Често поставят нуждите на другите над своите собствени. Много са мили, добри, помагат ви винаги, грижат се за вас, изтриват сълзите ви и ви подкрепят.

Рак

Още едни водни зодии, които са душици. Раците са много грижовни към близките си и са защитнически настроени. Предпазват ви и ви съчувстват. Тези зодии знаят какво е безусловна любов. Винаги проверяват как сте, изслушват ви, карат ви да се чувствате в безопасност. Много лоялни зодии, които ще ви сготвят вкусно и няма да ви оставят сами.

