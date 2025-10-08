"Топлофикация София" е в готовност за отоплителния сезон

"Топлофикация София" заяви, че има готовност да стартира отоплителен сезон 2025/2026.

"Съгласно нормативните изисквания, дружеството трябва да е в готовност за включване на отоплението от 1 октомври, като масовото подаване започва при три поредни дни със средноденонощни температури под +12°C и прогноза от НИМХ за трайно застудяване", се казва в съобщението на дружеството, цитирано от bTV.

"Топлофикация София" добавя, че прогнозата за времето се следи ежедневно и на този етап данните показват, че трайно застудяване не се очаква.

От дружеството споделят още, че клиентите могат да поискат по-ранно включване за отделна сграда чрез заявление в клиентски център и решение на Общото събрание на етажната собственост.

Детски градини, училища и здравни заведения също могат да заявят предварително пускане, след писмено искане от упълномощено лице в централно управление или обслужващия ги топлорайон.

В рамките на ден, след получаване на заявлението, топлоподаването ще бъде пуснато.