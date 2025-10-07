IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 8

Кестенът - магично дърво, което носи късмет

Вижте какво символизира

07.10.2025 | 19:45 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Силните, разперени клони и листа на кестена са вдъхновявали истории, ритуали и легенди в култури от Европа и Азия до планините Апалачи. Тези истории имат значение – някои са свързани със земята, други се простират към духа.

Вижте какви тайни и символи крие още кестеновото дърво:

Кестенът е специално дърво

Лесно е да се разбере защо кестенът заема специално място в толкова много традиции. В горите на Европа, кестеновите горички са се превърнали в свещени места за събиране. В цяла Азия кестените са пълнили складове и са отбелязвали смяната на сезоните. Коренното население в Северна Америка е наричало американския кестен „хлебно дърво“ заради богатата му реколта. Тези дървета са били повече от дървесина и храна – те са били вплетени в молитви, песни и истории за оцеляване. 

Символ на сила и издръжливост

В романа на Джон Стайнбек „На изток от рая“ кестенът е използван като символ на сила и издръжливост. Дървото, което е на повече от сто години, представлява упоритостта и устойчивостта на семейство Траск, преживяло множество трагедии и трудности през годините. 

Източник: Кои са 5-те магични сили на кестена?

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

конски кестен късмет символи
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem