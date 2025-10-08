IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На хижа “Алеко” има 50 см сняг, опасност от надвиснали клони

От Meteo Balkans призовават обстановката да не се подценява

08.10.2025 | 14:52 ч. 2
Meteo Balkans, Facebook

Meteo Balkans, Facebook

От Meteo Balkans и "Витоша ски" съобщава, че снежната покривка на хижа "Алеко" е между 40-50 см., а в  долната част на Витошко лале около 15 см. 

"Имайте предвид, че падналия мокър и тежък сняг отново създава предпоставки за опасни ситуации в планината, има множество счупени дървета и клони и още много, които са се надвиснали и са готови да паднат!", се казва в съобщението на Meteo Balkans във Фейсбук.

Те призовават обстановката да не се подценява.

"Изчакайте обстановката да се нормализира преди да предприемете качване в планината!", гласи съобщението.

