На хижа “Алеко” има 50 см сняг, опасност от надвиснали клони

От Meteo Balkans и "Витоша ски" съобщава, че снежната покривка на хижа "Алеко" е между 40-50 см., а в долната част на Витошко лале около 15 см.

"Имайте предвид, че падналия мокър и тежък сняг отново създава предпоставки за опасни ситуации в планината, има множество счупени дървета и клони и още много, които са се надвиснали и са готови да паднат!", се казва в съобщението на Meteo Balkans във Фейсбук.

Те призовават обстановката да не се подценява.

"Изчакайте обстановката да се нормализира преди да предприемете качване в планината!", гласи съобщението.