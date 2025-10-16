IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За какво е полезно протеиновото кафе?

Вкусно и освежаващо

16.10.2025 | 22:06 ч. 2
Снимка: istock

Знаем, че закуската е най-важното хранене за деня. За да бъде тя здравословна и да ни помага в управлението на апетита и балансирането на кръвната захар, особено когато се опитваме да отслабнем, е важно тя да съдържа полезни протеини. Кафето е част от закуската на повечето хора, а за някои напитката е самата закуска (което се смята за не толкова здравословно). 

Чували ли сте за протеиново кафе?

На протеиновото кафе се приписват много от същите ползи за здравето. 

Какво е протеиново кафе?

Както подсказва името, протеиновото кафе е или протеинов прах, който съдържа вкус на кафе и кофеин, или кафе, към което добавяте протеинов прах, като например колагенов протеин, протеин от костен бульон, растителен протеин или суроватъчен протеин.

Този протеинов прах обикновено е с вкус на ванилия, шоколад или е без вкус. Според предпочитанията ви може да го консумирате като студена напитка, като протеинов шейк. Повечето протеинови прахове обикновено се разтварят добре в хладни течности (но могат да станат на бучки, когато се добавят към топли напитки).

Протеинът е макронутриент, който помага за захранване на мускулите, поддържа мускулния растеж и сила и подпомага възстановяването след тренировка. Именно затова протеиновите прахове са популярни сред спортистите и се препоръчват и за много активни възрастни, които искат да развият и поддържат мускулна маса.

Отново според предпочитанията и нуждите си някои хора предпочитат да консумират протеиново кафе сутрин, други преди тренировка. 

Източник: Протеиново кафе – за контрол на глада и енергия  

кафе протеин глад
