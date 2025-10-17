IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кои ядки и семена помагат да спим добре?

Вкусни и богати на хранителни елементи

17.10.2025 | 00:05 ч. 0
Снимка: istock

Добрият сън е важен за доброто здраве. Честото недоспиване може да доведе до натрупване на умора, повишен глад, намаляване на концентрацията през деня, спад на имунитета, влошаване на съществуващи респираторни заболявания, хормонални промени и други. 

Какво може да наруши качеството на съня ни?

Причини като стрес, преумора, прием на медикаменти, бременност, строги диети. са само част от причините. Начинът ни на хранене също може да се окаже фактор за това да не можем да се наспим пълноценно. 

Много храни могат или да прекъснат съня ви, или да ви попречат да заспите

Такива са алкохолните, газирани и кофеинови напитки, храни, които могат да доведат до киселини, като мазни, пържени и пикантни, сладкиши, сладолед и други. 

Хубавото е, че ако си осигурим редовни спортни активности и направим корекции в ежедневното си меню, ще можем да поддържаме нивата на стрес и да подобрим качеството на съня си. Ядките и семената са част от здравословния начин на хранене. 

Вижте кои ядки и семена са полезни за съня

Бадеми

Бадемите са богат източник на магнезий, който е важен минерал, помагащ за отпускане на мускулите и нервите. Според изследване, публикувано в списанието Nutrition Factors Journal (Nutrients Journal), магнезият помага за регулиране на производството на мелатонин, важен хормон за контролиране на циклите на съня.

Бадемите съдържат и триптофан, аминокиселина, която помага за увеличаване на производството на серотонин, създавайки усещане за релаксация и по-добър сън.

За да усвоите максимално хранителните качества на ядките, купувайте качествени сурови, като не забравяйте да ги накисвате във вода преди консумация. 

Източник: Ядки и семена за добър сън

Тагове:

ядки семена безсъние
