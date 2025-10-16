Що за деца? Връстници татуираха обидна дума на челото на 10-годишно момче

На 10-годишно момче от Тайланд му се наложи да премине през процедура за лазерно премахване на татуировки, след като негови връстници насила му татуирали обидна дума на челото.

Детето, на име Као, от провинция Канчанабури в Западен Тайланд, било надраскано с думата „p*ssy“ върху лицето си от други момчета, които използвали импровизирана "машинка" за татуировки, съобщават Associated Press и News.com.au. Освен това Као имал "татуировки" и по ръцете и краката.

След като снимки на момчето се появили онлайн, местната татуистка Джанджира „Фрейм“ Каевкет предложила да помогне и да премахне надписите, пишат Newsflare и People.

На 4 октомври (събота) тя третирала детето напълно безплатно – първо нанесла обезболяващ крем, а след това с лазер премахнала татуировките, показва видео на Viral Press, разпространено от АР. На кадрите Као лежи спокойно на легло със защитни очила, като само понякога прави леки гримаси, докато мастилото бива изгаряно.

„Шокирах се, че някой би се осмелил да татуира толкова малко дете. Но го уверих, че тези татуировки могат лесно да се премахнат, защото са направени с подръчен инструмент – игла за шиене, прикрепена към химикалка“, казва Каевкет.

„Самото премахване отне само 15 минути, но се наложи да оставим упойката да действа около час, тъй като момчето е още много малко“, добавя тя.

По думите ѝ, татуировките не били само на челото – имало над десет надрасквания и по краката му, всички от които тя успяла да премахне.

„Момчето обясни, че понеже е дете, просто правело каквото възрастните му казват“, разказва Каевкет и уточнява, че ще са нужни три сесии, за да бъдат заличени напълно всички следи.

Де факто - децата буквално са издълбали думата на челото на връстника си. Всички си задаваме въпросите: какво може да провокира едни 10-годишни деца да излеят толкова злоба и по такъв начин? Как тази идея се е родила в главите им? Официален отговор няма.