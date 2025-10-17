IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кийт Ърбан за живота далеч от Никол преди раздялата: Чувствах се самотен и нещастен

Музикантът е чувствал липсата на семейството си по време на дългото си турне

17.10.2025 | 01:45 ч. 0
Кийт Ърбан сподели колко труден и изтощителен може да бъде животът на път, особено по време на дълго турне. Признанието идва скоро след като музикантът се раздели с Никол Кидман след почти 20 години брак.

В нов епизод на предстоящата му музикална поредица „Пътят“, кънтри звездата признава, че турнетата често го оставят „самотен и нещастен“.

„Когато се събудиш в туристически автобус в 3:30 сутринта, болен и изтощен, а вечерта ти предстои още едно шоу... липсват ти приятелите и семейството, и си напълно самотен – питаш се: „Защо правя това?“

И единственият отговор е: „Защото това е, за което съм роден.“, разказва 57-годишният изпълнител, цитиран от Page Six.

