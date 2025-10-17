Кийт Ърбан за живота далеч от Никол преди раздялата: Чувствах се самотен и нещастен

Кийт Ърбан сподели колко труден и изтощителен може да бъде животът на път, особено по време на дълго турне. Признанието идва скоро след като музикантът се раздели с Никол Кидман след почти 20 години брак.

В нов епизод на предстоящата му музикална поредица „Пътят“, кънтри звездата признава, че турнетата често го оставят „самотен и нещастен“.

„Когато се събудиш в туристически автобус в 3:30 сутринта, болен и изтощен, а вечерта ти предстои още едно шоу... липсват ти приятелите и семейството, и си напълно самотен – питаш се: „Защо правя това?“

И единственият отговор е: „Защото това е, за което съм роден.“, разказва 57-годишният изпълнител, цитиран от Page Six.

Източник: Tialoto.bg