Защо повтаряме стари любовни грешки?

Ако сте се питали защо правите едни и същи грешки във всичките си връзки, може би има някои причини за това. Разбирането защо тези грешки се случват и повтарят като модели е първата стъпка към промяната. Много хора се оказват във взаимоотношения, които са смущаващо сходни – един и същ тип партньор, едни и същи грешки, едно и също разочарование накрая. И тук съдбата няма пръст. По-скоро се отнася до повтарящи се модели, формирани рано в живота, вътрешни вярвания, навици, незараснали рани, неосъзнати грешки. Ето и основните причини.

Защо повтаряме едни и същи грешки във връзките?

Ранна привързаност и вътрешни модели

От детството си формираме психични и емоционални шаблони или така наречените „вътрешни модели“ за това как би трябвало да функционират взаимоотношенията.

В повечето случаи тези модели са базирани на примера, който имаме от родителите и близките си. В тези модели се крият механизми за това колко сигурни се чувстваме, как проявяваме любовта си, как се справяме с конфликтите. Когато ранният ви опит е включвал нестабилност, непредсказуемост, емоционална недостъпност или непостоянна привързаност, може несъзнателно да търсите подобна динамика по-късно във връзките си, според Science News Today.

Пресъздаване на травма

Редица психологически теории описват как хората са склонни да пресъздават преживявания от предишни емоционални рани и травматични преживявания. Това може да е продиктувано от подсъзнателното убеждение, че „този път ще бъде различно“ или желание да се овладее или разреши това, което се е объркало в минала връзка. Дори когато даден модел причинява болка, познатото може да се усеща по-безопасно от непознатото, пише Verywell Mind.

