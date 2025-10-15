IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шон Пен направи рядка поява с бляскавата си приятелка от Молдова

Актьорът изглеждаше леко отегчен на червения килим

15.10.2025 | 23:55 ч. 2
Снимка: Getty Images

65-годишният Шон Пен изглеждаше леко отегчен, правейки рядка публична поява с бляскавата си приятелка Валерия Ников. Звездата се появи с 30-годишната молдовска актриса на церемонията по откриването на 17-ия филмов фестивал „Люмиер“ във Франция. Червените килими обикновено са повод за празнуване, но за Шон сякаш това не важи.

Пен изглеждаше сякаш би предпочел да е някъде другаде, докато присъстваше на церемонията по откриването на фестивала в Лион.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

