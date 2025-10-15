Шон Пен направи рядка поява с бляскавата си приятелка от Молдова

65-годишният Шон Пен изглеждаше леко отегчен, правейки рядка публична поява с бляскавата си приятелка Валерия Ников. Звездата се появи с 30-годишната молдовска актриса на церемонията по откриването на 17-ия филмов фестивал „Люмиер“ във Франция. Червените килими обикновено са повод за празнуване, но за Шон сякаш това не важи.

Пен изглеждаше сякаш би предпочел да е някъде другаде, докато присъстваше на церемонията по откриването на фестивала в Лион.

Източник: Tialoto.bg