Русия произвежда по-прецизни дронове, за да атакува жизненоважната жп мрежа на Украйна

Когато руски дронове се разбиха в жп гарата Шостка в североизточна Украйна по-рано този месец, те убиха 71-годишен мъж, раниха най-малко осем души и оставиха вагони изкривени от огън и осеяни с дупки от шрапнели. Това беше един от последните примери за това, което украинските власти твърдят, че е скок от средата на лятото на атаки срещу железопътни линии, критична артерия за търговска и военна логистика.

Те са част от по-широката атака на Русия срещу инфраструктура, която сега се извършва с по-голяма прецизност благодарение на напредъка в технологията на дронове с голям обсег, която включва видеозапис на борда.

При атаката в Шостка, на по-малко от 70 километра от руската граница, два дрона, натоварени с експлозиви, удариха два крайградски влака в бърза последователност.

Русия засили атаките срещу железопътни линии през последните три месеца, опитвайки се да всее вълнения в украинските региони, с които граничи, като лиши хората там от железопътни връзки, каза пред АР Александър Перцовски, изпълнителен директор на украинската държавна железница. Това, което се случва, не е само количеството, а и подходът на вражеските сили. Сега, тъй като разполагат с много прецизни дронове Shahed, те атакуват отделни локомотиви“, каза Перцовски.

Украинските железопътни мениджъри се гордеят с бързите си ремонти и способността си – досега – да поддържат влаковете в движение въпреки многократните удари, но служители и анализатори предупреждават, че напредъкът в руските дронове и нарастващото темпо на атаките представляват сериозна заплаха.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в началото на 2022 година, железопътните служители публично съобщават за приблизително една атака срещу железопътни линии седмично. От средата на лятото на тази година този процент се е увеличил повече от два пъти до около две или три седмично, според преглед на публични доклади от AP.

Това, което се съобщава публично, обаче е само малка част от общия брой атаки срещу цялата железопътна инфраструктура, което може да включва повреди по електропроводи, електрически подстанции, железопътни линии, гари и други съоръжения.

Олексий Кулеба, вицепремиер, отговарящ за възстановяването и развитието, заяви, че само от август насам са извършени 300 атаки срещу железопътната инфраструктура, което би представлявало около 10 атаки седмично.

Според Държавната статистическа служба, железопътната мрежа на Украйна превозва над 63% от товарния и 37% от пътническия трафик на страната. Тя е от съществено значение и за придвижването на износа на зърно и металургия до морските пристанища и границите, както и за транспортиране на военна помощ от съюзническите държави.

Руските сили добавиха ключово подобрение към флота си от дронове от лятото насам, според Серхий Бескрестнов, украински военен експерт и експерт по дронове, чийто екип проучва прихванати руски дронове.

Камери и радиомодеми, които изпращат и получават данни безжично, са монтирани на различни видове дронове за далечни удари. Това позволява на операторите да коригират траекторията на полета на дрона в реално време, като рязко увеличават прецизността в сравнение с предварително програмираните модели.

Локомотивите са особено уязвими към новата технология, защото са сравнително бавни и следват предвидими маршрути.

"Ако руснаците продължат да удрят дизелови и електрически локомотиви, много скоро ще дойде времето, когато релсите все още ще бъдат непокътнати - но няма да имаме какво да движим по тях“, каза Бескрестнов.

Модифицираните дронове могат да летят до 200 километра (124 мили) на украинска територия, докато предават видео обратно към операторите в контролираните от Русия райони, каза Бескрестнов.

Служител на Министерството на отбраната на Украйна, пожелал анонимност, тъй като не е бил упълномощен да говори с репортери, заяви, че украинските сили също са открили и изследвали дрон тип "Геран“, оборудван с гражданска камера и радиомодем. "Геран“ е руски вариант на разработения от Иран "Шахед“.

Служителят заяви, че откритията показват, че Москва активно тества и усъвършенства нови технически решения.

Той каза, че камерите също така позволяват на руските оператори да идентифицират украинските системи за противовъздушна отбрана и да оценят щетите на място.

По време на войната руски дронове и ракети многократно са насочвали атаки към железопътната инфраструктура, най-вече в региони близо до фронтовата линия. През март железопътният оператор също претърпя голяма кибератака, която наруши онлайн продажбата на билети и други услуги за една седмица.

Ремонтните екипи на Украйна се надпреварват да се справят с темпото на руските удари. Купищата отломки от ракетни атаки се разчистват в рамките на часове, а екипите на комуналните услуги обикновено възстановяват електрозахранването и водоснабдяването в рамките на един ден след повечето удари по Киев и други градове.

Железопътните екипи работят по подобен график. В Киев, 30-годишният ръководител на екипа за ремонт на железопътни линии Максим Шевчук си спомни деня, в който ракета унищожи 12 метра от релсите. "Движението по релсите беше напълно възстановено за половин ден“, каза той.

Обемът на товарните превози, превозени с железопътен транспорт от януари до август 2025 година, е спаднал с 11,7% на годишна база, докато пътническият трафик е намалял с 4,2%, според Държавната статистическа служба, която не е посочила причина за спада.

Наталия Колесниченко, старши икономист в киевския Център за икономическа стратегия, описа въздействието досега като "отрицателно, но незначително“, отдавайки заслуга на бързите ремонтни дейности и пренасочването на влаковете, което свежда до минимум закъсненията.

Перцовски добавя, че персоналът се гордее с това, че поддържа влаковете в движение въпреки ударите. "За нас е от първостепенно значение да покажем на украинците – и на врага – че тези атаки няма да донесат очакваните резултати“, каза той.