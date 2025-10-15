5 от най-добрите цвята за баня според фъншуй

Фъншуй е практика от древен Китай, която разглежда как се свързваме с природата, елементите и пространствата около нас. Думите „фън“ и „шуй“ се превеждат директно като „вятър“ и „вода“ – два природни елемента, от които ние, като хора (както и други видове), се нуждаем, за да процъфтяваме. Кой цвят да изберете за вашата баня според древното изкуство фъншуй?

Синьо

Баните са естествено свързани с водния елемент, тъй като има водопровод, влизащ и излизащ от тази част на дома. Водата подхранва и поддържа дървения елемент. Ако искате да трансформирате всяка проблемна енергия, свързана с банята по отношение на оттичането на вода, добавянето на дървения елемент може красиво да я трансформира в място с по-висша енергия.

Ако харесвате синия цвят, той би бил чудесен цвят за използване в стая, която има много воден елемент, като баня. Синьото може също да ви настрои за повече почивка и релакс, така че добавянето на синьо към вашата баня може да подпомогне спокойните енергии.

Източник: Кои са 5-те най-добри цвята за баня според фъншуй?