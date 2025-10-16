Тенденции при дънките за есента

Дънките са универсално и любимо облекло на много хора. Носим ги почти през всеки сезон, а за есента направо са задължителни. Какви дънки да носите тази есен и с кои модели ще изглеждате най-стилно? Ето отговорите на британското издание на "Cosmopolitan".

Скъсани дънки

Сигурно помните как преди 8-10 години те бяха абсолютен хит и направо навсякъде. Може да сте изненадани, но скъсаните дънки, които уж изглеждат небрежно, се завръщат тази есен и са модерни. Може да са леки протрити елементи около бедрата, големи скъсани ивици плат и кръпки по колената и надолу по краката. Но много големи модни брандове включват скъсаните дънки в колекциите си. С такъв модел придобивате леко грънд визия, но и сте наистина бляскави, елегантни.

Цветни дънки

Да, синьото е вечна класика и задължително всяка дама има няколко чифта сини дънки в гардероба си. Но през тази есен нетрадиционното също е на почит. Хит сега са цветните дънки, с които веднага изпъквате и правите впечатление. Например, много модерни за есента са дънките в кафяво - така сте в тон със сезона и кафявото сега е много популярно. Други земни тонове също са хит - сиво, маслинено зелено, цветът каки, керемидено червено и т.н.

