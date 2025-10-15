Джеси Нелсън показа фигурата си 5 месеца след раждането

Джеси Нелсън трогна феновете със силно послание в Instagram. 33-годишната певица, която беше част от Little Mix, стана майка за първи път през май. Тя дари партньора си Зайон Фостър с близначки.

Сега звездата отпразнува своето тяло няколко месеца след раждането. Тя сподели 2 снимки по бельо в профила си в Instagram.

Виждаме Джеси по бял сутиен и бели бикини. Тя гушка бебетата си.

Преди време Нелсън е разказвала как често е получавала подигравки за тялото и килограмите си. Това е повлияло зле на психичното ѝ здраве.

"Никога не съм смятала, че ще ми отнеме да имам две красиви бебета момичета, които потенциално можеше да изгубя, за да осъзная колко невероятно, всъщност, е моето тяло. 33 години на екстремни диети. 33 години потискам себе си, желаейки коремът ми да е по-плосък, искайки талията ми да е малко по-тънка, и почти да премина през операция на гърдите, до сега - стоейки тук и правейки тази снимка. Честно мога да кажа, че никога не съм се чувствала по-горда с тялото си и това, през което то е преминало. Да, гърдите ми висят по-ниско, коремът ми е по-голям и по-мек, не изглежда така, както беше, но, Боже, той създаде най-големият подарък, който ми се е случвал", пише изпълнителката.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net