Ще стане ли Европа боеспособен континент до 2030 г.?

Европейският съюз ще предложи стартирането на съвместни проекти за дронове и противовъздушна отбрана през следващите месеци като част от амбициозен петгодишен план за превъоръжаване на континента и ограничаване на Русия, според документ, видян от Bloomberg News.

До края на 2027 г. планът предвижда ЕС да извършва 40% от обществените си поръчки за отбрана съвместно, повече от два пъти повече от сегашния темп.

„Авторитарните държави все повече се намесват в нашите общества и икономики“, се казва в документа. „Традиционните съюзници и партньори насочват фокуса си към други региони на света.“

Добавя се: „Милитаризираната Русия представлява постоянна заплаха за европейската сигурност в обозримо бъдеще.“

Предложението, изготвено от Европейската комисия, предвижда цялостна реформа във военното планиране и обществени поръчки на ЕС.

Страните от ЕС трябва да координират разходите си за отбрана, се казва в плана, и бързо да създадат коалиции, за да изградят съвместно нови отбранителни програми. И тези усилия трябва да започнат през следващата година, ако континентът иска да постигне целта си да бъде боеспособен през 2030 г.

Планът, който все още подлежи на промени, ще бъде представен в четвъртък, преди лидерите да го обсъдят следващата седмица на среща на върха в Брюксел.

„Утре ще предложим ясни цели и етапи за преодоляване на пропуските в способностите, ускоряване на инвестициите в отбрана в държавите членки“, заяви говорителят на комисията Томас Рение в изявление.

Колективни усилия

В документа се отбелязва, че макар колективният бюджет за отбрана на блока да се е увеличил почти два пъти от 2021 г. насам - от 218 милиарда евро до прогнозираните 392 милиарда евро през 2025 г. - разходите все още са до голяма степен некоординирани между страните от ЕС. Това ограничава способността на Европа бързо да се превъоръжава, се казва в документа.

Планът определя няколко области, в които съвместните усилия биха могли да помогнат, включително системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и дронове и контрадронове.

И предвижда коалиции да са сформирани до началото на 2026 г., които да ръководят тези проекти, които според нея трябва да бъдат стартирани до средата на 2026 г.

Целта за съвместни поръчки от 40% ще помогне с тези инициативи, се казва в плана. В момента съвместните поръчки са под 20%, въпреки че страните от ЕС се ангажираха през 2007 г. да достигнат 35%.

За да се спази крайният срок на плана - 2030 г., планът подчертава, че всички проекти, договори и финансиране трябва да бъдат налице до края на 2028 г.

За да помогне за финансирането на военното изграждане на ЕС, блокът вече одобри фонд от 150 милиарда евро, който в момента се разпределя за различни проекти. Предложението на комисията иска тези усилия да бъдат завършени до края на 2030 г.

Планът предвижда ЕС да създаде нови водещи проекти, включващи дронове, противовъздушна отбрана и космически щит. Усилията имат имена като „Европейска отбрана срещу дронове“, която би се основавала на опита на Украйна, и „Наблюдение на източния фланг“. Планът предвижда тези проекти да стартират през 2026 г.

Инициативата за дронове представлява ребрендиране на „стената от дронове“, която комисията предложи след няколко нахлувания във въздушното пространство на НАТО, свързани с Русия.

Документът също така иска предложената система за противовъздушна и противоракетна отбрана да бъде въведена през 2026 г.

Освен това документът предлага създаването на фонд до 1 милиард евро с Европейската инвестиционна банка до 2026 г. в подкрепа на отбранителни проекти.

