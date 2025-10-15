Появи се нова дет метъл група от Северна Корея, но наистина ли е от КНДР?

Можете ли да се сетите за някоя метъл група, произхождаща от Северна Корея? Вероятно първи в ума ви изскачат Red War или Teagirl, но никой не е съвсем сигурен, че някоя от тези банди всъщност е от КНДР. Сега имаме най-новия претендент в категорията "може би са от Северна Корея, но вероятно не" – 구룡 (гульонг) или Коулун на английски.

구룡 твърди, че е от Расон, Северна Корея, което е точно близо до северната граница на страната с Китай и Русия.

Звукът на "Клоун" доста очевидно подсказва, че са чували блек метъл преди. Но как? Чуждестранните медии са забранени в КНДР, а след това държавата да не санкционира хора, създаващи музика, която е част от чуждестранната култура е.. малко вероятно? Освен ако КНДР нямат представа за съществуването на екстремния метъл, но най-вероятно имат.

"Този ​​запис се проведе в продължение на шест седмици в квартал Сонбонг в град Расон, Северна Корея. Използвахме звукозаписното студио през разрешените часове, но имаше няколко прекъсвания поради оборудване и условия на захранването", гласи описанието на дебутния им албум 백두의 소환 (baegduui sohwan), или Призив към Baekdu. „Цялото оборудване е държавна собственост и ние боравихме с него в съответствие с разпоредбите. Три песни бяха завършени и всички записи бяха завършени при едни и същи условия. Този албум е звукът на нашата земя. Тези, които ще слушат, ще чуят. Албумът съществува. Това е достатъчно.“

Според биографията на Клоун, групата е записвала музика в ограничен период от време и при ограничени условия. Всички дейности са били провеждани в съответствие с разпоредбите на държавата, отбелязват те.

"Този албум е документ, улавящ чувствата и духа на нашата земя. Членовете на "Клоун" участват в национални културни проекти и този албум е създаден като част от тези проекти", допълват от бандата.

А ето и част от звука на 구룡:

백두의 소환 by 구룡