Астрономи откриха странен двоен пръстеновиден радио кръг в Космоса

Учени забелязаха необичайна структура с двоен пръстен в Космоса.

Небесната аномалия, заснета от радиотелескоп, е странен радиокръг, един от най-редките и мистериозни обекти във Вселената, каза д-р Ананда Хота, водещ автор на изследване, публикувано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Необичайните радиокръгове, известни още като ORC, вероятно се състоят от намагнитена плазма - зареден газ, който е силно повлиян от магнитни полета и са толкова масивни, че цели галактики се намират в техните центрове. Обхващайки стотици хиляди светлинни години, те често достигат 10 до 20 пъти размера на нашата галактика Млечен път. Но те са също така невероятно слаби и обикновено се откриват само чрез радио светлина, съобщава CNN.

Новооткритият странен радиокръг, наречен RAD J131346.9+500320, е най-отдалеченият, известен до момента, разположен на 7,5 милиарда светлинни години от Земята.

"ORC са сред най-странните и красиви космически структури, които някога сме виждали - и те може да съдържат жизненоважни улики за това как галактиките и черните дупки еволюират съвместно, ръка за ръка“, пише в имейл Хота, доцент в Центъра за върхови постижения в основните науки към катедрата по атомна енергия към Университета в Мумбай.

Скок за науката

Странни радиовръзки бяха открити за първи път преди около шест години, но структурите им остават до голяма степен неуловими. Новооткритият странен радиокръг се появи в данни от телескопа Low Frequency Array (LOFAR), който се състои от хиляди антени в Холандия и в цяла Европа, за да се създаде един голям радиотелескоп. Това е най-големият и най-чувствителният радиотелескоп, работещ на ниски честоти.

Пръстените изглежда се пресичат, което изследователите смятат, че се дължи на нашата гледна точка от Земята, но вероятно са разделени в Космоса.

Астрономите някога са смятали, че странните радиовръзки може да са гърлата на червееви дупки, ударни вълни от сблъсъци на черни дупки или сливащи се галактики, или мощни струи, изпомпващи енергийни частици.

Откриването на най-отдалечения досега странен радиокръг позволява на изследователите ефективно да погледнат назад във времето. Екипът вярва, че феноменът може да служи като начин за записване и запазване на древни, бурни събития, които са оформили галактиките преди милиарди години.

Светлината от радиокръга е пътувала 7,5 милиарда години, за да достигне Земята и би могла да даде представа за ролите, които играят странните радиокръгове в еволюцията на галактиките през различни времеви мащаби, което не е добре известно.