IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Барбара Палвин обра точките с палава визия

Позира само по боди и палто

16.10.2025 | 23:00 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Барбара Палвин показа гореща визия. 32-годишната моделка се появи в Ню Йорк малко преди шоуто на Victoria's Secret. И предизвика фурор с избора си на облекло. Красавицата позира само по черно блестящо боди, както и бяло пухесто палто.

Бодито е с голямо деколте и звездата го е комбинирала единствено с прозрачен чорапогащник.

Барбара е с черни ботуши, които са до малко под коляното и носи черна чанта.

Палвин отново демонстрира, че е в чудесна форма.

Тя качи снимки с провокативното облекло в Instagram и събра много комплименти за стройното си тяло.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Барбара Палвин визия боди палто тяло
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem