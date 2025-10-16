Барбара Палвин обра точките с палава визия

Барбара Палвин показа гореща визия. 32-годишната моделка се появи в Ню Йорк малко преди шоуто на Victoria's Secret. И предизвика фурор с избора си на облекло. Красавицата позира само по черно блестящо боди, както и бяло пухесто палто.

Бодито е с голямо деколте и звездата го е комбинирала единствено с прозрачен чорапогащник.

Барбара е с черни ботуши, които са до малко под коляното и носи черна чанта.

Палвин отново демонстрира, че е в чудесна форма.

Тя качи снимки с провокативното облекло в Instagram и събра много комплименти за стройното си тяло.

