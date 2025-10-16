IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бременната Джасмин, русата Бела Хадид – кои бяха звездите на Victoria's Secret?

Вижте всички модели, които участваха в шоуто

16.10.2025 | 22:43 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Ангелите кацнаха на земята.

Модното дефиле на Victoria's Secret за 2025 година се състоя на 15 октомври в Ню Йорк. В него се включиха най-изявените модели на последните две десетилетия, включително сестрите Бела и Джиджи Хадид, Адриана Лима и Бехати Принсло. Шоуто се излъчваше на живо по всички платформи – Instagram, YouTube и TikTok, както и по Amazon Prime Video.

И докато розовият килим също заслужаваше внимание, самото дефиле е мястото, където истинската магия се случва и моделите показват своите умения в привличащи окото секси тоалети.

Източник: Tialoto.bg

Бела Хадид
