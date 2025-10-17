IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зодиите, които винаги забравят за важните дати и поводи

Разсеяни са

17.10.2025 | 06:00 ч. 0
Снимка: iStock/Deagreez

Снимка: iStock/Deagreez

За тези зодии се знае, че са много разсеяни. Винаги забравят важни поводи и дати - рожден ден, имен ден, годишнина, организирани събития и т.н. Просто живеят за мига, трудно им е да помнят и не се натоварват с това. Ето кои са, според "Times of India".

Стрелец

Стрелците са приключенци и постоянно в движение. Те са свободни души и не се фокусират над такива детайли - като дати и крайни срокове. Заети са с пътувания, излизания, отдават се на момента. Не, че не се интересуват от вас или не ви обичат - просто лесно се разсейват и спонтанността е водеща за тях.

Водолей

Тези зодии обикновено си живеят в свой собствен свят. Пълни са с идеи и мисли. Фокусират се над своите каузи, над реализирането на странните си хрумвания и така забравят важните дати. Просто вниманието им е насочено другаде. Независими са, така че не се фокусират толкова над ценности и традиции, над някои семейни събития.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии в живота забравяне
