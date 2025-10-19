IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Силви Кирилов с поздрав към медиците: Да бъдеш лекар не е обикновено призвание

Страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, написа той

19.10.2025 | 10:45 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

"Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост", казва министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в приветствието си към лекарите, публикувано във Фейсбук.

Днес се отбелязва Денят на българския лекар. Днес почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея, допълва той. Професионализмът, високата ви експертиза и стремежът към самоусъвършенстване са доказани във времето и, благодарение на тях, страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, които ще останат завинаги в историята на световната медицина, казва още министър Кирилов.

Министърът на здравеопазването посочва, че ще продължи да работи за подобряване на професионалната среда и за съхраняване на високия обществен авторитет на лекарската професия, и пожелава на медиците щастие, професионални успехи и признание, "което напълно заслужават". 

Тагове:

Силви Кирилов поздрав лекари
