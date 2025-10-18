Криза: 12 знака, че преминавате през дълбока фаза, променяща житейски ви път

Терминът „Тъмна нощ на душата“ датира от 16 век, когато католическият свещеник, мистик и поет, свети Йоан от Кръста, написва стихотворение, наречено La noche oscura del alma, което се превежда като „Тъмната нощ на душата“. Тъмната нощ на душата е период, в който сте загубили връзка с Бог или висша сила. Това е чувство на удавяне в океан от празнота или на крайно отчаяние.

Тази духовна криза е изпълнена с отчаяние, прекъсване на връзката и неспособност да намерите смисъла на живота. Когато преживявате Тъмната нощ на душата, се чувствате изгубени и безнадеждни. Колкото и ужасна да е тази криза, добрата новина е, че преминаването през нея ви тласка от една фаза на живота към следващата чрез дълбоко духовно пробуждане.

А ето и 12 признака, че преминавате през една от онези дълбоки, променящи душата фази на живота:

1. Изпитвате дълбоко чувство на тъга

Изведнъж не можете да намерите щастие в живота. Не само не можете да се обърнете към себе си, за да намерите удовлетворение в живота, но и външните неща, на които сте разчитали да ви мотивират, са загубили своята привлекателност.

Това обикновено се случва в момент, когато вашето подсъзнание изчиства нещата, които нямат значение, за да направи място за това, което ви прави пълноценни.

2. Чувствате се недостойни

Имате случай на синдром на самозванеца, сякаш не принадлежите никъде или ви е дадено нещо, което не заслужавате. Сценарият, който сте създали за живота си, вече не е актуален и не чувствате нужда да живеете според стандартите, наложени ви от обществото.

С навлизането си в нова глава, може да се почувствате откъснати от настоящия си път, защото сте надраснали предишна версия на себе си. Приемете ролята на начинаещ и приемете факта, че несъвършенството е част от растежа.

Криза: 12 знака, че преминавате през дълбока, променяща живота фаза

17 октомври 2025 14 30

Когато интуицията ви подсказва, че спешно се нуждаете от промяна

Снимка: Istock

3. Вие се прочиствате

Премахването на неща от живота ви, които вече не ви служат, е сигурен знак, че преживявате Тъмна нощ на душата. Вие облекчавате товара си, разчиствате обкръжението и социалните си кръгове. Това прочистване може да включва по-здравословно хранене, плач, изпотяване или повръщане, за да почистите тялото си.

Прочистването създава метафорично и буквално празно платно, което може да бъде първата стъпка към по-положителен път, към нова житейска глава. Изследванията показват, че нещата, от които хората най-много се борят да се отърват, често са свързани със самочувствието им, а не с паричната им стойност.

4. Мислите ви са страшни

Тъмната нощ на душата може да доведе до някои направо ужасяващи мисли. Тази криза може да ви накара да се запитате за мястото си в света или дали изобщо сте нужни.

Когато тези мисли нахлуят в ума ви, карайки ви да бъдете обгърнати от тях, идеята не е да се борите с тях. Оставете ги да дойдат и да засилят решимостта ви да ги преодолеете.

5. Вашите сънища са ярки

Всички сме имали сънища, които са изглеждали толкова реални, че сме се събуждали замаяни и объркани, очаквайки това, което сме видели насън, да е реалност. Тези ярки сънища могат да бъдат вашите несъзнателни мисли, опитващи се да се справят с проблемите и стреса от реалния живот.

Моментът на силни, ярки сънища по време на значим житейски кръстопът често не е съвпадение. Обърнете внимание как се разрешават вашите сънища. Тези сънища всъщност могат да ви помогнат да получите яснота и да се доверите на интуицията си, докато преминавате към новата си фаза.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg