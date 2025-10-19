IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор е загинал на място при катастрофа в Старозагорско

По първоначална информация е катастрофирал

19.10.2025 | 11:30 ч. 0
БГНЕС

Шофьор на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа. По първоначална информация е катастрофирал самостоятелно лек автомобил "Ауди", управляван от 33-годишен мъж, който е загинал на място.

В Районно управление – Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

