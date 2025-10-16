Maserati представя Grecale Tributo Il Bruciato: серия уникални автомобили

Maserati и Marchesi Antinori представят Grecale Tributo Il Bruciato — символ на италианското ноу-хау, резултат от уникалния опит на програмата за персонализация Maserati Fuoriserie.

Тази лимитирана серия автомобили обединява два символа на италианското майсторство чрез дълбоката връзка между страстта към високотехнологичното инженерство и изкуството на винарството. Това е почит към Италия, към региона, към автентичната красота на Болгери — скъпоценен камък на тосканското крайбрежие — и към една от най-емблематичните му етикети: Il Bruciato. Не просто вино, а личност — интензивен и самоуверен дух.

Създаден и реализиран в сътрудничество с Marchesi Antinori — едно от най-старите и най-престижни винопроизводствени семейства в света — Grecale Tributo Il Bruciato символизира срещата между елегантната динамика на Къщата на Тризъбеца и решителния характер на виното Il Bruciato, произведено в сърцето на Болгери.

Характеристики на автомобила

Още от цвета на купето дизайнът е вдъхновен от природата и сезона на гроздобера. Каросерията е боядисана в нюанс Alchimia Scarlatta — напомнящ наситеното червено на вино, което се движи в чаша, преливайки в хиляди тонове и сияещо според начина, по който улавя светлината.

За създаването на този ексклузивен цвят е използван специален пигмент, известен като Chromaflair, който осигурява отчетлива цветова вариация. Боята има бордо основа с два горни тона — единият златисто-меден, а другият тъмно малинов, което създава дълбок нюанс. В резултат на това от различни ъгли автомобилът изглежда сякаш е боядисан в различни цветове.

Екстериорът се допълва от 21-инчови джанти Pegaso Forgiati или Crio Fuoriserie, и двата варианта с по-широки задни гуми за стабилен вид и по-добро сцепление, както и с лъскаво черно покритие (предлага се като опция). Спирачните апарати са черни, а калниците са завършени с логото Fuoriserie, изрисувано в същия нюанс като предния калник.

Интериорът е решен в комбинация от кожа в цветове Tan / Dark Red с шев в същитe цветове и характерна оребрена текстура тип „канелони“. Подглавниците са украсени с логото на Тризъбеца в тъмночервено.

Всеки детайл в купето е създаден, за да превърне пътуването в преживяване за сетивата — нещо, което се подсилва и от премиум аудиосистемата Sonus faber с 14 високоговорителя и панорамния покрив. Хармонично усещане за удоволствие, което обгръща — като чаша вино, разказваща историята на земята, от която произхожда.

Почит към италианското майсторство

Стилистичните детайли на това специално издание напомнят мястото на тосканското крайбрежие — Болгери, където вятърът танцува между лозята, а времето се измерва с аромати, светлина и тишина. Това е домът на Il Bruciato, създаден през 2002 г. — вино с мощен и хармоничен характер, готово да сподели духа на SUV модела Maserati Grecale.

Цитатът „Да караш същността на италианския живот“ обобщава душата на Grecale Tributo Il Bruciato — не просто автомобил, а манифест на италианското майсторство, покана да се наслаждаваме на живота с елегантност, вкус и страст. Пътешествие, което започва в сърцето на Тоскана и достига навсякъде, където има желание за красота.

Джовани Перосино, директор „Маркетинг и комуникации“ на Maserati:

„Grecale Tributo Il Bruciato е резултат от изключителен проект, който се върти около същността на Maserati като олицетворение на италианския лукс в световен мащаб. Произведен за малцина, почти по индивидуална поръчка, вдъхновен от традицията, иновацията и майсторството — 100% италианско качество. Той е израз на програмата за персонализиране Maserati Fuoriserie, която позволява на нашите клиенти да създадат колата на мечтите си — уникати, съчетаващи разпознаваем дизайн, изключителна производителност, престижни материали и най-фина креативност.

Както Maserati намира своите корени в духа на Granturismo, така и тази специална версия на Grecale е почит към италианското майсторство, където всяка извивка разказва история, а всяко пътуване се превръща в преживяване.“

Ренцо Котарела, главен изпълнителен директор на Marchesi Antinori:

"Il Bruciato беше произведено за първи път през 2002 г. — сложна година, белязана от предизвикателства и проливни дъждове. Едно модерно и достъпно ново вино се роди след този труден период — покана да се докоснеш и изживееш отличното вино.

Както при един великолепен автомобил, така и тук най-важното не е само техническото съвършенство, а способността да превърнеш всекидневното в изключително, съчетавайки идентичност, елегантност и удоволствие. Grecale Tributo Il Bruciato е почит към тази същност и към региона Болгери.“