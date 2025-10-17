Отнета преди 130 г. заради хомосексуалност: Библиотека издаде читателска карта на Оскар Уайлд

Британската библиотека почете покойния ирландски писател Оскар Уайлд, като издаде наново читателска карта на негово име – 130 години след като оригиналната му е била отнета заради осъждането му за „непристойно поведение“.

През 1895 г. прочутият романист, поет и драматург е бил лишен от правото да ползва читалнята на тогавашния Британски музей след присъда заради хомосексуални връзки – нещо, което по онова време е било престъпление.

Новата карта бе получена от неговия внук, писателя Мерлин Холанд.

„Това е прекрасен жест на прошка и съм сигурен, че духът му би бил докоснат и зарадван“, каза Холанд, цитиран от ВВС.

В архивите на библиотеката от юни 1895 г. се намира запис: „Г-н О. Уайлд е изключен от читалнята.“

Решението е било вписано без коментар в протоколите на настоятелите на 15 юни 1895 г., когато писателят вече е бил в затвора от три седмици, осъден на две години тежък труд.

Уайлд получава присъдата след като губи делото за клевета срещу лорд Куинсбъри, който го обвинява в хомосексуалност, след като открива връзката му със собствения си син – лорд Алфред Дъглас, известен като Боси. По тогавашните правила всеки осъден е губел библиотечната си карта.

Британската библиотека притежава ръкописни чернови на някои от най-известните пиеси на Уайлд – „Колко е важно да бъдеш сериозен“, „Идеалният мъж/съпруг“, „Жена без значение“ и „Ветрилото на лейди Уиндърмиър“. В колекцията е и „De Profundis“ – писмото, което той пише на Боси от затвора в Рединг.

Мерлин Холанд, единственият жив наследник на Уайлд, получи новата карта на церемония в библиотеката, в деня, когато дядо му би навършил 171 години. В ефира на BBC Radio 4 той сподели, че изпитва гордост, но и известна тежест от отговорността да носи неговото наследство.

„Хората често ми пишат: "Не мога да ви опиша колко много значеше за мен "De Profundis" на вашия дядо". В края има нотка на надежда – че ще излезе от затвора и пак ще сътвори нещо. Някои са ми казвали: "В момент на страшна депресия прочетох това писмо и исках да знаете, че то ми даде сили“, разказва той.

Председателката на Британската библиотека, Дейм Карол Блек, определи Уайлд като „една от най-значимите литературни фигури на XIX век“.

„С преиздаването на неговата карта искаме не само да отдадем почит на паметта му, но и да признаем несправедливостите и страданията, които е преживял заради присъдата си“, каза тя.

Тя добави, че библиотеката е „щастлива“ да посрещне неговия внук – автор на новата книга "After Oscar: The Legacy of a Scandal".