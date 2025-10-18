В Белия дом разкриват "агресивния“ заговор на Тръмп за справяне с "мафиотския бос“ Путин

Окуражени от триумфа в Близкия изток, който спечели дори някои от съмняващите се в Доналд Тръмп, помощниците на Белия дом сега виждат президент, който несъмнено е на върха на успеха, но чийто оптимизъм е смекчен от историята му с непоколебим противник.

Източник от Белия дом, запознат с разговорите около срещата на президента с украинския президент Володимир Зеленски, каза, че Тръмп е в "амбициозно настроение“, въпреки че е реалист по отношение на плановете на Владимир Путин.

"Той чувства, че има инерция на своя страна да се справи с това, но знам, че е изключително разочарован от Путин, защото смята, че го излага на световната сцена. Той е още по-скептичен и готов да използва по-агресивни тактики, ако се наложи“, каза помощникът, описвайки позицията на Тръмп с Путин.

Тръмп разговаря с Путин в "продуктивен“ телефонен разговор вчера, който и двамата се споразумяха за нови мирни преговори в Унгария през следващите седмици, въпреки че датата не е потвърдена.

Залогът е невероятен, но прекратяването на огъня между Израел и Газа и последващата размяна на заложници ще бъдат лесна работа в сравнение с безмилостната и непредсказуемост на Путин, казват анализатори пред Daily Mail.

Путин командва ядрен арсенал, контролира енергийните доставки на Европа и не показва признаци на отстъпление след почти четири години мъчителна война в Украйна.

"Путин е мафиотски бос. Хамас са улични бандити“, каза Лен Ходорковски, бивш заместник-помощник държавен секретар.

"Путин е майстор манипулатор... бивш КГБ“, каза бивш висш служител по отбраната в администрацията на Байдън и добавя: "Той ясно заяви, че иска да продължи войната".

След хладния им сблъсък в Овалния кабинет през февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс открито критикуваха Зеленски за това, което те нарекоха "липса на благодарност“, динамиката между американския президент и украинския му колега се размрази.

Тръмп премина от подход на неангажиране към Путин към по-твърда позиция, дори заявявайки, че Украйна може да си върне териториите, отнети от Русия. В публикация в Truth Social през септември той нарече Русия "хартиен тигър“ и за първи път я нарече агресор във войната.

Президентът Тръмп посрещна украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом вчера, което отбеляза ясна промяна към укрепване на отношенията между САЩ и Украйна след месеци на натиск върху Киев да направи компромиси в конфликта си с Русия.

Съобщава се, че скорошен телефонен разговор между двамата лидери е включвал дискусии за потенциалния трансфер на далекобойни ракети "Томахоук“ в Киев, тема, която се очаква да бъде преразгледана по време на срещата им.

Според бившия високопоставен служител на Министерството на отбраната на Байдън, скорошната силна позиция на Тръмп в Газа означава, че тактиката му за оказване на силен натиск сега се приема много сериозно.

"Тръмп успя да окаже натиск върху Нетаняху“, каза служителят, посочвайки влиянието му в неотдавнашните преговори за прекратяване на огъня в Газа.

Висшият служител от администрацията на Байдън предупреди, че Украйна представлява съвсем различно предизвикателство, въпреки че Тръмп заяви тази седмица, че това е война, която Путин е трябвало да спечели за една седмица.

"Няма нито една способност, която да промени динамиката на бойното поле“, каза официалният представител, отбелязвайки, че дори усъвършенствани системи като ракетите "Томахоук“ няма да представляват панацея. "Войната ще приключи на масата за преговори".

Русия има огромна армия и огромни бойни ресурси. Но като цяло се смята, че нейните технологии са далеч по-лоши от западните оръжия, които нахлуха в Украйна благодарение на Съединените щати.

Джон Ситилидес, старши сътрудник по националната сигурност в Института за изследвания на външната политика, отбеляза, че Русия напредва военната си кампания с поразителни темпове, за разлика от Хамас, чиито военни възможности са намалели – особено след като основният му поддръжник, Иран, е значително отслабен.

"Русия продължава да произвежда артилерийски снаряди и усъвършенствани дронове с изумителна скорост, далеч надминаваща производството на Украйна или дори НАТО".

Ситилидес, бивш консултант в Държавния департамент, казва, че успехът на Тръмп в Близкия изток е оставил Путин по-изолиран дипломатически.

Путин разчиташе на връзките си с вече отслабените Иран и Сирия и отчужди Израел, като се обедини с пропалестинските сили. "Почти всички негови партньори в Близкия изток са на грешната страна на историческото мирно споразумение“, каза Ситилидес.

Той предупреди, че е малко вероятно Путин да се ангажира с истински мирни преговори, освен ако не бъдат направени големи отстъпки, като например отстъпване на Крим, източноукраински територии и изключване на Украйна от НАТО.

Междувременно бивш служител по отбраната на Байдън отбеляза, че прозорецът за мир може да се затваря и за двете страни, тъй като администрацията на Байдън е дала приоритет на максимизирането на влиянието на Украйна преди преговорите.

Въпреки това източникът твърди, че Белият дом може да си вземе ключов урок от неотдавнашния пробив на Тръмп в Близкия изток: "Приятелите и съюзниците имат значение... Когато целият регион се обърне срещу вас, това е невероятно мощно. Да стоиш рамо до рамо с повече хора е невероятно послание към агресора".