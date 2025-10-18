IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Еминем има връзка с дългогодишната си стилистка Катрина Малота

Рапърът е намерил щастието в лицето на гримьорката, с която са станали по-близки през последните месеци

18.10.2025 | 22:28 ч. 3
Снимка: Getty Images

В живота на Еминем отново има място за любов.

Рапърът, който рядко споделя подробности за личния си живот, е започнал романтична връзка с жената, която стои зад най-емблематичните му визии – неговата дългогодишна стилистка Катрина Малота. Това съобщи източник пред TMZ.

Според информацията, отношенията между 52-годишния изпълнител и гримьорката са се задълбочили през последните месеци и вече не са просто професионални.

Двамата работят заедно от години по видеоклипове, фотосесии и сценични участия – а приятелството им постепенно се е превърнало в нещо повече.

Катрина Малота е утвърден професионалист в сферата на красотата и има впечатляващо портфолио – работила е с имена като Снуп Дог, 50 Cent и Робин Тик. Когато не пътува с артисти, Малота работи в луксозен салон в Бирмингам, Мичиган.

След два провалени брака, Еминем (Маршал Брус Матърс III) се посвети на децата си – дъщеря му Хейли Джейд и осиновените Алайна и Стиви. Въпреки славата и наградите, Еминем винаги е поставял бащинството на първо място.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Еминем
