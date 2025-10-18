Еминем има връзка с дългогодишната си стилистка Катрина Малота

В живота на Еминем отново има място за любов.

Рапърът, който рядко споделя подробности за личния си живот, е започнал романтична връзка с жената, която стои зад най-емблематичните му визии – неговата дългогодишна стилистка Катрина Малота. Това съобщи източник пред TMZ.

Според информацията, отношенията между 52-годишния изпълнител и гримьорката са се задълбочили през последните месеци и вече не са просто професионални.

Двамата работят заедно от години по видеоклипове, фотосесии и сценични участия – а приятелството им постепенно се е превърнало в нещо повече.

Катрина Малота е утвърден професионалист в сферата на красотата и има впечатляващо портфолио – работила е с имена като Снуп Дог, 50 Cent и Робин Тик. Когато не пътува с артисти, Малота работи в луксозен салон в Бирмингам, Мичиган.

След два провалени брака, Еминем (Маршал Брус Матърс III) се посвети на децата си – дъщеря му Хейли Джейд и осиновените Алайна и Стиви. Въпреки славата и наградите, Еминем винаги е поставял бащинството на първо място.

Източник: Tialoto.bg